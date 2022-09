Startup Ini Gabungkan Pendidikan dengan Kesehatan dalam Satu Aplikasi

BERANGKAT dari kecemasan akan kembalinya anak ke sekolah dan keinginan menciptakan lingkungan yang lebih sehat di masa pandemi menuju endemi, setelah melalui perjalanan panjang riset, PT LemonPotts Sinergia Indonesia, wadah kaum muda diaspora yang tersebar di berbagai negara mendirikan startup Bee Well dalam bentuk aplikasi yang bertujuan memberikan ketenangan saat anak kembali ke sekolah.

Kesehatan dan pendidikan adalah dua hal besar yang tidak bisa dipisahkan guna memajukan masa depan penerus bangsa. Keduanya, menjadi semangat SDG (Sustainable Development Goals) PBB. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG adalah komitmen global termasuk Indonesia sebagai agenda pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan.

Pada peluncuran Bee Well, Jumat ( 0/9) di Jakarta, Riri Nasution, founder PT LemonPotts Sinergia Indonesia mengatakan, dalam pembentukan Bee Well pihaknya menyimpulkan pentingnya memajukan kesehatan serta kesetaraan dalam kerangka perspektif global dan kebutuhan lokal akan sekolah sehat.

"Sekolah sehat berarti harus ada suatu sistem yang mendukung tumbuh kembang anak didik, guru-guru, staff, baik akademik dan kesehatannya serta infrastruktur yang mendukung sekolah sehat.” papar Riri.

Dalam kesempatan sama CEO Bee Well Adhi Juwana mengatakan, Bee Well hadir dalam bentuk aplikasi/platform digital yang dapat diakses melalui PC/Mobile, bertujuan untuk membuka kerja sama dengan setiap sekolah yang ada di Indonesia. Bee Well hadir dalam tampilan yang user friendly, berisikan fitur-fitur seperti student health features: health check-ups, medical reports, dan daily absence.

Selain itu, sekolah juga dapat memberikan data berkala dalam fitur School Wellness Features yang berisikan Community Health dan Environment. Selain Aplikasi, konsep besar dari Bee Well juga berperan sebagai konsultan sekolah yang akan membantu mengkoneksikan segala kebutuhan sekolah dengan berbagai macam penyedia layanan yang sudah dikurasi dengan baik.

"Hal ini ditujukan untuk meningkatkan standard infrastruktur sekolah secara menyeluruh, " tukas Adhi.

Citra Natasya, Sales Manager Bee Well menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan mitra sekolah dan mitra kesehatan. Dikatakan, SD Islamic Village School menjadi sekolah pertama yang menggunakan Bee Well, mitra kesehatan yang sudah bergabung juga sudah cukup banyak seperti SehatQ, FDC, TigaGenerasi, RS Bunda, Puri Imunisasi, Prudential, dan masih banyak lagi.

Bee Well juga berkomitmen untuk membangun sekolah?sekolah yang masih memerlukan bantuan, salah satunya dengan membangun kembali sekolah yang terkena dampak gempa yang berada di Lombok, bekerja sama dengan Dompet Dhuafa.

Asybida Bella, Head of School SD Islamic Village yang turut hadir mengapresiasi kolaborasi bersama Bee Well. Hemat dia selama lima tahun memimpin sekolah baru kali pertama pula menjumpai platform Bee Well yang sangat konstruktif membantu kelancaran program sekolahnya.

"Termasuk membantu menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa," ungkap Bella.

Dari 700 siswa telah terkoneksi 317 siswa di Bee Well.Bella mengaku nyaman dalam kolaborasi ini karena hal hal privat sekolahnya tetap terjaga dan terjamin. (OL-7)