Potensi Pasar Metaverse di Indonesia Cukup Menjanjikan

WIR Group menggelar NXC International Summit 2022, konferensi Web3 skala dunia yang dapat dihadiri oleh penggemar Web3, pebisnis, pekerja profesional di bidang keuangan, pemasaran, branding, humas, akuntansi, dan hukum, serta dosen dan mahasiswa.

NXC International Summit 2022 akan diselenggarakan di Merusaka Nusa Dua, Bali, pada 31 Agustus hingga 2 September 2022.

WIR Group presents NXC International Summit 2022 adalah acara yang diselenggarakan oleh perusahaan pelopor teknologi Metaverse Indonesia, WIR Group, yang bekerja sama dengan Yayasan Nexticorn (Nexticorn Foundation).

Konferensi Web3 skala dunia ini nantinya dihadiri oleh inovator-inovator dalam industri Web3 dari penjuru dunia, seperti inovator Digital Assets Entertainment Tatsuya Kohrogi; Investment Director Binance, Gwendolyn Regina; Head of The Game Maker Fund Sandbox dan Key Account Manager 4EversGames, Katleen Evers; E-sport Advisor GameCredits, Marcus Howard

Selain itu, hadir pula pendiri Elevation Barn, Will Travis; Pendiri dan CEO BlockTide, Myrtle Anne; Blockchain Consortium, Alexis Pappas; Head of International Design Gojek, Brett Elliott; Ecosystem Growth Director SOLANA, Tamar Menteshashvili; dan COO Cardano, Rio Inaba.

Masih banyak lagi nama pemimpin industri Web3 lainnya yang akan hadir untuk meramaikan panggung WIR Group presents NXC International Summit 2022.

Tak ketinggalan juga sejumlah pembicara dari dalam negeri yang turut meramaikan konferensi Web3 internasional ini, seperti, Mendiknas Nadiem Makarim, Wakil Mendag Jerry Sambuaga, pendiri Yayasan Nexticorn Rudiantara, Project Chief WIR Group Stephen Ng, dan Executive Chairman dan Co-Founder WIR Group Daniel Surya.

Baca juga: Telkom Luncurkan Metanesia, Metaverse Baru



Menyambut kerja sama strategis konferensi Web3 skala dunia, WIR Group presents NXC International Summit 2022: Converging Business in the Metaverse .Road to WIR Group presents NXC Summit 2022 yang diselenggarakan pada Jumat (5/8) lalu menghadirkan pembicara dari dalam negeri yang piawai dalam industri Web3, Joshua Budiman, selaku Head of Meta Space Solutions dari WIR Group.

Josh, sapaan akrab nya, menjelaskan tentang perjalanan karier WIR Group sebagai pelopor teknologi Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Artificial Intelligence (AI) di Asia Tenggara sejak 2009 hingga saat ini.

Josh juga menjelaskan bahwa ketika Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Artificial Intelligence (AI) menjadi satu kesatuan, maka Metaverse bagaikan ‘rumah’ untuk ketiga teknologi tersebut.

Metaverse sendiri tak hanya terbatas pada teknologi AR atau VR termasuk juga Non Fungible Token (NFT), Blockchain, dan Cryptocurrency di dalamnya.

Dalam Road to WIR Group presents NXC Summit 2022, Josh menjelaskan secara rinci apa saja perubahan yang bisa dirasakan ketika memasuki era Metaverse, terutama dalam dunia bisnis.

“Potensi pasar metaverse tahap awal di Indonesia kurang lebih ada lima belas juta pengguna,” terang Josh, sesaat setelah mengutip pernyataan McKinsey & Co tentang nilai kapitalisasi pasar di era metaverse pada tahun 2030 sebesar $5 triliun.

Metaverse yang dapat menghubungkan segala hal di setiap tempat sekaligus (everything, everywhere, all at once), juga dapat mempengaruhi budaya kerja (work culture), peluang bisnis dan peluang kerja (business and work opportunity), durasi yang dihabiskan dalam dunia digital (digital duration), dan juga hubungan sosial (social connections).

Sehingga bisnis yang tersedia ketika memasuki era Metaverse akan terbagi menjadi dua, yaitu dunia nyata dan Metaverse, sehingga peluang bisnis yang ada tidak terbatas.

Peluang-peluang tersebut meliputi industri fesyen, properti, pendidikan, hiburan, perdagangan, olahraga, pariwisata, sejarah, periklanan, pelayanan publik, penginapan, dan kuliner.

Josh juga mendorong semua kalangan untuk berpartisipasi dalam WIR Group presents NXC International Summit 2022 yang akan berlangsung di Merusaka Nusa Dua, Bali, pada 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022 mendatang.

Menurut Josh, konferensi Web3 skala dunia yang diselenggarakan oleh WIR Group bersama dengan Yayasan Nexticorn ini merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pebisnis.

Mahasiswa yang berpartisipasi dan mengerti tentang Metaverse juga bisa mendapatkan gambaran serta bagaimana untuk memanfaatkan Metaverse di masa depan.

“Perubahan akan terjadi. Kita tidak bisa menghentikan perubahan ketika itu sudah terjadi, tapi kita bisa beradaptasi (changes are going to happen. We can’t stop the changes when it’s already happening, but we can adapt),” tutup Josh dalam Road to WIR Group presents NXC Summit 2022. (RO/OL-09)