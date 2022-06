Jajal Gim Sky: Children of the Light, Ini Kata Jes No Limit dan Sisca Kohl

GAME mobile multiplayer bertema petualangan sosial, Sky: Children of the Light menarik minat kreator konten untuk bermain bersama, salah satunya adalah pasangan YouTuber Jess No Limit dan Sisca Kohl.

Jess No Limit dan Sisca Kohl, yang menyaksikan video perkenalan gim terbaru Sky bertema 'Apakah Kamu Kenal Nur?', merasa tertarik mengikuti permainan itu karena menawarkan petualangan sosial untuk berbagi kebahagiaan melalui permainan mobile.

"Bagian yang paling nyentuh aku itu saat bapak simpan foto anaknya di dompet," kata Sisca, dalam siaran resmi, dikutip Minggu (12/6).

"Aku juga ada kok. Foto Ayang di dompetku," kata Jess menimpali Sisca.

Jess dan Sisca kemudian mencoba bermain Sky: Children of the Light bersama.

Sisca, yang baru mencoba dipandu oleh Jess yang sudah pernah memainkan gim. Mereka bermain dan membuat sejumlah tantangan yang menunjukkan keduanya mampu menjadi cahaya bagi pemain yang lain.

Gim itu juga memungkinkan para pemain saling berinteraksi, misalnya terbang untuk menjelajah bersama, duduk berdua di ayunan, hingga berlari melintasi gurun dengan berpegangan tangan.

Selain itu, Sky: Children of the Light juga memungkinkan pemain untuk berlomba adu cepat menemukan teman baru, dan pemain yang kalah harus memasak makan malam dalam permainan itu.

Game mobile petualangan, yang menyabet Apple's iPhone Game of the Year itu juga telah menyiapkan paket tur perjalanan melihat Aurora untuk dua orang ke Islandia selama lima hari.

Caranya adalah, pemain hanya perlu membagikan momen berpegangan tangan bersama teman saat bermain Sky: Children of the Light dalam format foto atau video. Pemenang dinilai berdasarkan alur cerita, kreativitas, dan kualitas gambar atau video.

Sebanyak 100 peserta lainnya beruntung juga berhak mendapatkan hadiah khusus, termasuk kamera polaroid hingga ponsel, dengan total senilai Rp120 juta.

Unggah momen tersebut beserta cerita saat bermain Sky: Children of the Light di media sosial Facebook, Instagram, dan Tiktok dengan tanda pagar #JadilahCahayadiSky. Jangan lupa tag teman dalam unggahan tersebut. (Ant/OL-1)