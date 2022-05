Pencucian dengan Teknologi O3 Bunuh Efektif Kuman dan Bakteri

LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan teknik pencucian menggunakan air tersterilisasi ozon (03) terbukti mampu meluruhkan pestisida.

Tingkat keberhasilannya diperkirakan mencapai 90%. Ke depannya tehnik ini akan diuji coba secara masal kepada para petani.

Mengusung konsep Simplifying and Amplifying Life, Klugg, sebuah brand teknologi kesehatan yang bernaung di bawah Roswell Group Indonesia, meluncurkan produk pencuci buah, sayur, dan daging dengan menggunakan teknologi O3.

Teknologi O3 dipercaya sebagai zat desinfektan yang efektif membunuh kuman dan bakteri.. Dengan teknologi O3 pada pencuci buah Klugg, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan makanan yang bersih dan higienis.

Selain itu, masyarakat akan mendapatkan bahan makanan yang terbebas dari bakteri, pestisida, lilin, maupun tanah, tanpa menggunakan deterjen atau bahan kimia yang berbahaya.

"Mengutip kalimat N. R. Narayana Murthy; By leveraging technology, you can bring down lack of access and cost of healthcare, kami percaya bahwa produk-produk Klugg dapat memberikan solusi yang sehat dan efisien dengan harga yang terjangkau untuk keluarga Indonesia," ujar Caroline Victoria, selaku CEO Roswell Group Indonesia dalam keterangan pers, Selasa (31/5).

Di tengah padatnya jadwal dan aktivitas, masyarakat dituntut untuk melakukan segala hal dengan cepat dan efisien.

"Karena itu, Klugg hadir dengan pendekatan dan solusi teknologi yang sederhana untuk rutinitas sehari-hari," kata Caroline.

Pencuci buah, sayur, dan daging Klugg sangat mudah digunakan. Pengguna hanya perlu menghubungkan alat berukuran 33,3x12,8x58 cm ini ke wastafel atau bak pencuci piring.

"Selanjutnya, alat ini akan menghantarkan teknologi O3 ke seluruh cairan yang digunakan untuk mencuci, sehingga mampu membersihkan virus dan kotoran pada buah, sayur, dan daging secara menyeluruh," tuturnya.

Dengan ukurannya yang mungil, produk ini juga praktis digunakan, mudah dibawa serta dipindahkan, sehingga pengguna dapat menjamin higienitas sayur dan buah yang dikonsumsinya dimana pun mereka berada.

"Klugg berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan pengguna dengan cara, alat, dan layanan yang efisien," jelasnya.

"Apalagi di tengah pandemi ini, menjamin kesterilan makanan Anda dari virus dan kotoran menjadi sebuah keharusan, sehingga seluruh masyarakat dapat terbebas dari bahaya penyakit dan efek buruk bahan kimia serta pestisida," ujar Caroline.

Teknik pencucian menggunakan produk Klug juga menghasilkan perbedaan yang signifikan terhadap buah, sayur, dan daging yang akan dikonsumsi.

"Tidak seperti metode pencucian biasa, produk makanan yang dicuci dengan Klugg tidak akan mengeluarkan bau atau buih saat diolah," ucap Caroline.

Hal itu disebabkan dari proses pencucian O3 yang menyeluruh, tanpa meninggalkan sisa tanah, pestisida, maupun lilin pada sayur, buah, dan daging.

Hasilnya, pengguna pun dapat menyajikan sajian makanan yang lebih lezat dan bergizi untuk keluarga.

"Kami harap Klugg dapat menjadi bagian dari proses hidup sehat masyarakat sehingga dapat mewujudkan misi kami sebagai sahabat keluarga Indonesia. Kehadiran Klugg di pasar teknologi Indonesia merupakan salah satu kemajuan untuk dapat bersaing secara global," tambah Caroline.

Pencuci buah sayur, buah, dan daging Klugg hadir dengan desain minimalis berwarna hitam yang elegan.

"Saat ini, produk Klugg tersedia secara eksklusif di website resmi Roswell Group Indonesia www.rgi.co.id," terang Caroline. (RO/OL-09)