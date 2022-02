Platform Investasi Kripto Pintu Gelar Kompetisi Video 'Be the Influencer'

PT Pintu Kemana Saja dikenal dengan nama brand Pintu, platform jual beli dan investasi aset kripto yang berfokus pada mobile, menggelar kompetisi bertajuk “Be the Influencer: Review Aplikasi Pintu di Youtube” dengan total hadiah sebesar Rp100 juta.

Kompetisi ini dimulai dari tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2022.

Dalam keterangan pers, Jumat (18/2), Chief Marketing Officer Pintu, Timothius Martin, mengungkapkan,“Kompetisi ini terbuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat atau para content creator, agar bisa menyalurkan bakatnya dalam pembuatan konten atau video blogging (vlog) dan juga yang memiliki ketertarikan pada dunia cryptocurrency."

"Dalam me-review aplikasi Pintu di Youtube kami berikan berbagai pilihan topik seputar fitur yang dimiliki PINTU, di antaranya, Fitur Dollar Cost Average (DCA)/Nabung Rutin, Cara Beli Crypto, Referral Program Pintu, Pintu Earn, dan Koin Favorit Kamu di Pintu," jelasnya.

"Dari pilihan topik tersebut peserta bebas menggunakan kreasi tanpa batas untuk membuat video dan mengunggah ke Youtube,” kata Timo.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan We Are Social berjudul Digital 2022: Another Year of Bumpert Growth disebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat yang pengguna internetnya menghabiskan waktu paling banyak menonton video Youtube. Dalam satu bulan bisa menghabiskan waktu sebanyak 26,4 jam.

“Konten berbasis video menjadi pilihan yang banyak disukai oleh masyarakat, salah satunya pada platform Youtube," katanya.

"Untuk itu, Youtube kami pilih pada gelaran kompetisi kali ini agar kompetisi ini menjadi wadah yang bisa memberikan kesempatan untuk menghasilkan karya-karya terbaik.” ujar Timo.

Timo menambahkan, selain menghasilkan karya terbaik berupa video, kompetisi ini juga ditujukan untuk meningkatkan hubungan baik antara Pintu dengan penggunanya.

“Kami meyakini, berbagai masukan dari pengguna Pinyu dan masyarakat Indonesia terkait layanan yang diberikan Pintu akan membantu kami meningkatkan layanan dan terus berinovasi," jelasnya.

"Melalui kompetisi ini kami pastikan seluruh saran dan masukan yang kami terima akan kami jadikan acuan untuk menghasilkan inovasi yang dibutuhkan oleh para investor aset crypto di Indonesia,” tutur Timo.

Pintu menggelar kompetisi lomba video Youtube “Be the Influencer: Review Aplikasi Pintu di Youtube” dengan total hadiah senilai Rp100 juta.

Adapun beberapa syarat dan ketentuan untuk mengikuti kompetisi ini di antaranya, bergabung di Telegram Pintu & Subscribe Youtube Pintu.

Lalu pilih tiga topik dari lima topik yang tersedia seperti Fitur DCA / Nabung Rutin, Cara Beli Crypto, Referral Program Pintu, Pintu Earn, Koin Favorit Kamu di Pintu, kemudian unggah tiga video review ke channel Youtube Anda.

Setelah konten Youtube telah dipublikasikan, lengkapi data-data formulir di tautan ini maksimal paling lambat mengisi pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 23:59 WIB.

“Untuk 200 pengguna pertama yang berhasil membuat tiga video sesuai topik yang diberikan dan telah melengkapi formulir sebelum tanggal yang ditentukan, Pintu akan memberikan hadiah berupa Bitcoin senilai Rp500.000," jelasnya.

"Untuk syarat dan ketentuan lomba lebih lanjut bisa mengunjungi https://pintu.co.id/blog/lomba-video-youtube-pintu-be-the-influencer. Kami optimistis kompetisi video ini disambut baik oleh masyarakat.” tutup Timo. (RO/OL-09)