Program Selera Startup Bantu UMKM Makanan dan Minuman di Tanah Air

PERTUMBUHAN bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin bergeliat, menghadirkan peluang besar dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional.

Sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan local brand khususnya di bidang food and beverage (F&B), Selera Kapital Brands bekerja sama dengan IdeaFest menghadirkan program Selera Startup pertama di tahun ini.

Selera Startup adalah program persembahan Selera Kapital Brands yang bertujuan untuk membantu pengembangan kemajuan local brand F&B di Indonesia serta penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Selera Startup hadir untuk mencari local champion F&B business yang memiliki potensi dan ciri khas untuk dapat bersaing di pasar nasional hingga global.

Hadir dalam bentuk event perlombaan, Selera Startup akan mencari pemenang brand F&B dengan kreasi menu terbaik yang akan mendapatkan dana investasi dan dukungan pembinaan bisnis.

Sesuai dengan visi dan misi Selera Kapital, melalui Selera Startup, local brand F&B terpilih akan dibimbing dan diajak berkembang bersama sebagai bagian dari Selera Kapital Brand.

Berbeda dengan kompetisi lainnya, Selera Startup bukan hanya mencari pemenang, namun lebih lanjut mencari brand partner untuk diajak tumbuh bersama.

Di bawah payung Selera Kapital Brands yang sudah memiliki pengalaman F&B QSR belasan tahun, local brand terpilih dari Selera Startup bukan hanya dibantu dalam hal memperbanyak unit outlet cabang, namun juga secara operation management business yang terus bertumbuh dan menjadi excellence.

“Tujuannya adalah membantu F&B owner dapat memperbanyak cabang atau franchise, yang mana akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggan,” ujar Yohanes G. Pauly selaku Chief Business Officer Selera Kapital pada keterangan pers, Senin (17/11).

Para peserta, pemilik bisnis F&B terpilih akan mendapatkan kesempatan pelatihan dan pendampingan pengembangan bisnis setiap bulannya. Selain itu, brand F&B terpilih akan didukung di bidang marketing strategy untuk memacu pertumbuhan bisnis.

"Viral marketing strategy atau creating a buzz menjadi salah satu strategi yang diharapkan dapat menghantarkan bisnis menarik atensi publik untuk semakin mengenal brand," kata Yohanes.

Selera Kapital Brands didirikan oleh tangan-tangan hebat tiga founder profesional di bidangnya. Yohanes G. Pauly selaku Founder dari Gratyo Group, salah satu bisnisnya Gratyo.

Practical Business Coaching yang ada di delapan kota di seluruh Indonesia dan sudah lebih dari 10 tahun membantu banyak entrepreneur bangun bisnis yang profitable dan auto pilot.

Ia juga adalah seorang Global Awards Winning Business Coach dan National Best Selling Author of “Business is FUN!” Practical Business Book.

Kemudian, Donny Pramono, founder Sour Sally Group, yang telah berpengalaman membangun bisnis selama 13 tahun dengan jumlah outlet lebih dari 250 unit.

Serta telah mencetak total revenue lebih dari Rp1,2 triliun di bidang F&B. Dan yang ketiga, ialah content creator sekaligus founder digital agency Social Bread, Edho Zell.

Edho Zell telah menangani marketing dan media sosial lebih dari 150 brand lokal, dan memiliki bisnis F&B berjumlah lebih dari 60 outlet.