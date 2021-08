Oppo Pamer Teknologi In-Car Connectivity Terbaru di China Expo 2021

SALAH satu brand perangkat pintar global, Oppo kembali unjuk gigi. Mereka mempertunjukkan pengisi daya berkecepatan tinggi terbarunya bernama Oppo MagVOOC, teknologi in-car smartphone connectivity di ajang Smart China Expo 2021 dengan tema 'Smart Technology: Empowering Economy, Enriching Life, yang berlangsung di Chongqing, Tiongkok pada 23-26 Agustus.

“Oppo senantiasa melakukan berbagai pengembangan strategis di bidang IoT dan menghadirkan inovasi Internet of Experience terbaru yang dapat memudahkan para pelanggan kami di berbagai kondisi. Dengan teknologi pengisi daya magnetik berkecepatan tinggi dan konektivitas in-car terbaru, kami melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di setiap aspek,” ujar Vice President and President of Smartphone Product, Oppo, Henry Duan.

Teknologi MagVOOC yang memungkinkan pengisian daya nirkabel berkecepatan tinggi. Selain menampilkan teknologi pengisi daya nirkabel dalam pameran tersebut, Oppo juga mempertunjukkan teknologi pengisi daya magnetik berkecepatan tinggi yaitu Oppo MagVOOC untuk pertama kalinya.

Seri pengisi daya terbaru ini terdiri dari powerbank nirkabel MagVOOC yang menggunakan sistem magnetic alignment untuk memastikan posisi selaras antara smartphone dan pengisi daya saat melakukan pengisian baterai. Kedua, pengisi daya berkecepatan tinggi MagVOOC yang menerapkan konsep split design sehingga memiliki ukuran yang ultra-tipis.

Dengan desain yang portable, kedua perangkat ini sangat mudah dibawa saat perjalanan. Terakhir, pengisi daya nirkabel berkecepatan tinggi MagVOOC yang dapat membantu pengguna menghemat waktu hingga 60% dibandingkan dengan menggunakan pengisi daya konvensional berbasis kabel. OPPO berkomitmen untuk mengoptimalkan teknologi dan produknya untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lebih praktis dan beragam.

Selain pengisi daya berteknologi tinggi, Oppo juga menampilkan teknologi in-car smartphone connectivity, sebuah inovasi yang menghubungkan smartphone dengan mobil pengguna. Dalam ajang tersebut, OPPO menghadirkan teknologi digital car key, remote vehicle control pada OPPO Find X3, remote vehicle control pada OPPO Watch 2, dan in-car flash charge.

Dengan digital car key, pengguna dapat menggunakan smartphone OPPO untuk membuka kunci mobil melalui Bluetooth. Teknologi itu tak lagi menggunakan mobile data pengguna, sehingga lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari.

Dengan remote vehicle control pada Oppo Find X3 atau OPPO Watch 2, pengguna dapat menyalakan AC secara jarak jauh melalui sebuah app yang terdapat dalam smartphone. Teknologi ini juga dapat membantu pemilik mobil membunyikan klakson dari kejauhan saat kesulitan mencari mobil sendiri di tempat parkir.

Selain itu, pengguna juga dimudahkan dengan pengisi daya berkecepatan tinggi OPPO saat berada di dalam mobil. Teknologi ini mendukung pengisian daya berkecepatan tinggi USB VOOC 65W OPPO dan pengisian daya berkecepatan tinggi nirkabel VOOC 40W saat mengemudi.

OPPO selalu terbuka untuk melakukan kolaborasi lintas industri dan mengeksplorasi teknologi baru dan telah menjalin kemitraan dengan banyak brand kendaraan terkemuka, seperti NIO, BYD Auto, dan Geely.

Ke depan, smartphone akan menjadi pusat kendali kendaraan. Smartphone akan semakin terhubung dengan mobil pengguna dan akan semakin banyak lagi teknologi canggih yang akan diaktifkan. Pengalaman menyetir mobil akan menjadi lebih terintegrasi.

Perangkat IoT yang terhubung tanpa hambatan, dan inovasi lainnya . Semenjak menghadirkan konsep Internet of Experience, pencapaian Oppo kini telah berhasil pengembangan Augmented Reality (AR) Glass 2021 dan perangkat rumah cerdas lainnya yang terhubung dengan teknologi UWB.

OPPO AR Glass 2021 menerapkan split design yang menjadikan kacamata lebih ringan, sehingga pemakaian dalam waktu yang lama akan menjadi lebih nyaman. Dilengkapi dengan solusi optik Birdbath, Oppo AR Glass 2021 menyediakan pengalaman bak menonton bioskop.

Setelah memasuki dunia IoT baru ini, Oppo kini mewujudkan visinya dalam mengembangkan Internet of Experience dan menciptakan dunia di mana manusia akan lebih terhubung dan terintegrasi dengan perangkatnya. (RO/A-1)