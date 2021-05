Berikut Ini Daftar Gim Daring Terpopuler di Indonesia

ADA banyak sekali jenis permainan yang bisa kita unduh pada perangkat smartphone secara gratis maupun berbayar. Hanya dengan modal beberapa ratus ribu rupiah saja, pengguna sudah bisa merasakan permainan online dengan pemain lain yang terhubung melalui internet.

Hadir dengan banyak genre, masyarakat bisa memilih game mana saja kesukaan sesuai dengan yang ingin Anda mainkan. Tokopedia pun merilis daftar game online terpopuler di Indonesia saat ini. Mulai dari Mobile Legends hingga PUBG Mobile.

Game terpopuler di Indonesia ialah Garena Free Fire-World Series. Free Fire adalah sebuah game battle royale berspesifikasi ringan yang digemari banyak gamers (pemain game) di Indonesia. Dalam game ini, Anda akan diterjunkan dari pesawat bersama pemain lainnya dan memilih tempat pendaratan yang kamu inginkan.

Setelah itu, kamu harus mengambil senjata dan segala persediaan yang tersebar di penjuru map untuk bertahan hidup. Jumlah pemain maksimal di dalam game Free Fire hanya 50 orang dengan ukuran map yang relatif lebih sempi.

Berikutnya game terpopuler di Tanah Air ialah Mobile Legends: Bang Bang. Game ini dapat dimainkan di platform Android dan iOS. Game MOBA satu ini sukses mencuri perhatian para gamer di Indonesia sejak tahun 2016. Anda sebagai pemain akan memilih 1 hero yang akan kamu mainkan bersama tim untuk menghancurkan base lawan. Permainan berakhir ketika base salah satu tim hancur.

Lalu game online terkenal ialah Clash of Clans, sebuah game bergenre strategi yang mengusung tema castle defense. Dalam game yang dikembangkan oleh Supercell ini, kamu akan membuat bangunan-bangunan dengan pertahanan yang kokoh untuk desa. Anda harus membangun meriam, menara pengawas, tembok pertahanan dan juga merekrut pasukan (barbarian, archer, goblin dan naga) agar desamu kuat saat diserang oleh pemain Clash of Clans lainnya.

Lalu berikutnya game PUBG Mobile – Karakin. PUBG Mobile adalah sebuah game Battle Royale. Saat memasuki pertandingan, kita akan dalam satu pesawat dengan 99 orang lainnya lalu kita akan terjun bebas untuk melakukan looting senjata, darah, dan bom. Hal ini dibutuhkan untuk melawan musuh dan bertahan hingga menjadi pemenang.

Game Genshin Impact juga dianggap popule dimainkan saat ini di Tanah Air. Sebuah game yang mengusung karakter dan lingkungan menyerupai anime. Game ini bergenre action-RPG yang hadir dengan sistem combat.

Pertarungan dalam game ini membutuhkan kontrol yang mengharuskan pemain harus gesit dalam menekan beragam tombol command dan skill yang untuk membasmi musuh. Tombol command dalam Genshin Impact dapat digunakan untuk menghindar, membidik, mengejar, menyerang musuh, dan lain sebagainya

Rise of Kingdoms: Lost Crusade yang merupakan sebuah game building yang memiliki gameplay RTS atau bisa dibilang real time strategi juga digandrungi masyarakat. Game ini mirip dengan game Clash of Clans, kamu sebagai pemain akan beraliansi dengan guild lain untuk mengusir guild musuh, kamu juga wajib melindungi objek-objek yang ada di daerah kamu karena memang objek tersebut memberikan berbagai macam keuntungan, salah satunya adalah gems (mata uang top-up Rise of Kingdom). (OL-4)