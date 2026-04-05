Simon Mignolet Berencana Pensiun Akhir Musim: Akhir Perjalanan Sang Kiper Belgia

Penjaga gawang Club Brugge Simon Mignolet(AFP/KURT DESPLENTER)

KABAR mengejutkan datang dari jagat sepak bola Eropa. Mantan penjaga gawang Liverpool yang kini membela Club Brugge, Simon Mignolet, dikabarkan tengah mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri karier profesionalnya sebagai pesepak bola pada akhir musim ini.

Kiper veteran asal Belgia tersebut dilaporkan merasa bahwa akhir musim 2025/2026 adalah waktu yang tepat untuk "gantung sarung tangan". Meski masih menjadi pilar utama di bawah mistar gawang Club Brugge, faktor usia dan keinginan untuk memulai babak baru di luar lapangan hijau disebut-sebut menjadi alasan utama di balik rencana ini.

Jejak Karier: Dari Sint-Truiden hingga Puncak Eropa

Mignolet memulai kariernya di klub lokal Belgia, Sint-Truiden, sebelum akhirnya mencuri perhatian pemandu bakat Inggris. Namanya mulai melambung saat memperkuat Sunderland di Liga Primer Inggris, yang kemudian membawanya menuju gerbang Anfield.

Selama enam musim berseragam Liverpool (2013–2019), Mignolet mencatatkan lebih dari 200 penampilan. Puncak prestasinya bersama The Reds terjadi pada musim terakhirnya, saat ia menjadi bagian dari skuad asuhan Jurgen Klopp yang mengangkat trofi Liga Champions di Madrid pada 2019.

Setelah meninggalkan Merseyside, ia kembali ke tanah airnya untuk bergabung dengan Club Brugge. Di sana, ia membuktikan bahwa kualitasnya belum habis dengan mempersembahkan beberapa gelar liga domestik dan tampil impresif di kompetisi Eropa.

Statistik Kunci Simon Mignolet (Karier Profesional): Klub Utama Penampilan (Estimasi) Gelar Bergengsi Liverpool FC 204 Liga Champions 2019 Club Brugge 200+ Liga Belgia (Multiple) Timnas Belgia 35 Peringkat 3 Piala Dunia 2018

Warisan di Bawah Mistar

Dikenal sebagai kiper dengan refleks luar biasa dan kemampuan menghentikan tendangan penalti yang mumpuni, Mignolet juga diakui sebagai sosok profesional sejati di ruang ganti.

Di Liverpool, meskipun posisinya sempat tergeser oleh Loris Karius dan kemudian Alisson Becker, ia tetap menunjukkan sikap suportif yang dipuji oleh rekan setim dan staf pelatih.

Hingga saat ini, pihak Club Brugge maupun Mignolet sendiri belum memberikan pernyataan resmi secara terbuka kepada media mengenai tanggal pasti pengumuman pensiun tersebut. Namun, spekulasi di Belgia meyakini bahwa sang kiper akan memberikan salam perpisahan di Jan Breydel Stadium sebelum musim kompetisi ini berakhir.

Jika benar-benar pensiun, dunia sepak bola akan kehilangan salah satu penjaga gawang paling konsisten asal Belgia dalam satu dekade terakhir. Penggemar Liverpool dan Club Brugge dipastikan akan memberikan penghormatan setinggi-tingginya bagi sang "Mr. Reliable".