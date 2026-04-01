Barcelona vs Atletico : Perebutan Posisi Papan Atas Klasemen Liga Spanyol

PADA pekan ke-30. liga Spanyol, pertandingan dua raksasa tersaji yakni Barcelona vs Atletico Madrid di Stadion Riyadh Air Metropolitano pada Minggu (5/4) pukul 02.00 WIB. Duel ini menjadi krusial bagi kedua tim, terutama dalam perebutan posisi papan atas klasemen.

Atletico Madrid saat ini berada di peringkat keempat dengan raihan 57 poin dari 29 pertandingan. Sebelumnya Atletico menelan kekalahan 2-3 dari Real Madrid di pertandingan sebelumnya.

Lawannya, yakni Barcelona menjuarai klasemen Liga Spanyol untuk sementara dengan perolehan 73 poin. Tim Catalan tampil baik sepanjang musim.

Sementara itu, Los Blancos atau Real Madrid akan melawan Mallorca di Stadion Son Moix, Sabtu (4/4) pukul 21.15 WIB. Real Madrid masih berusaha menyalip Barcelona dalam perolehan gelar Piala Liga Spanyol. Real Madrid terpaut empat poin dari Barcelona.

Jadwal pertandingan La Liga

Sabtu, 4 April

02.00 WIB: Rayo Vallecano vs Elche

19.00 WIB: Real Sociedad vs Levante

21.15 WIB: Mallorca vs Real Madrid

23.30 WIB: Real Betis vs Espanyol

Minggu, 5 April



02.00 WIB: Atletico Madrid vs Barcelona

19.00 WIB: Getafe vs Athletic Bilbao

21.15 WIB: Valencia vs Celta Vigo

23.30 WIB: Real Oviedo vs Sevilla

Senin, 6 April



02.00 WIB: Alaves vs Osasuna

Selasa, 7 April

02.00 WIB: Girona vs Villarreal

