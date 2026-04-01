Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Media Indonesia
01/4/2026 23:00
Barcelona vs Atletico : Perebutan Posisi Papan Atas Klasemen Liga Spanyol
Barcelona(instagram/@fcbarcelona)

PADA pekan ke-30. liga Spanyol, pertandingan dua raksasa tersaji yakni Barcelona vs Atletico Madrid di Stadion Riyadh Air Metropolitano pada Minggu (5/4) pukul 02.00 WIB. Duel ini menjadi krusial bagi kedua tim, terutama dalam perebutan posisi papan atas klasemen.

Atletico Madrid saat ini berada di peringkat keempat dengan raihan 57 poin dari 29 pertandingan. Sebelumnya Atletico menelan kekalahan 2-3 dari Real Madrid di pertandingan sebelumnya.

Lawannya, yakni Barcelona menjuarai klasemen Liga Spanyol untuk sementara dengan perolehan 73 poin. Tim Catalan tampil baik sepanjang musim. 

Sementara itu, Los Blancos atau Real Madrid akan melawan Mallorca di Stadion Son Moix, Sabtu (4/4) pukul 21.15 WIB. Real Madrid masih berusaha menyalip Barcelona dalam perolehan gelar Piala Liga Spanyol. Real Madrid terpaut empat poin dari Barcelona.

Jadwal pertandingan La Liga

Sabtu, 4 April

  • 02.00 WIB: Rayo Vallecano vs Elche
  • 19.00 WIB: Real Sociedad vs Levante
  • 21.15 WIB: Mallorca vs Real Madrid
  • 23.30 WIB: Real Betis vs Espanyol

Minggu, 5 April
 

  • 02.00 WIB: Atletico Madrid vs Barcelona
  • 19.00 WIB: Getafe vs Athletic Bilbao
  •  21.15 WIB: Valencia vs Celta Vigo
  • 23.30 WIB: Real Oviedo vs Sevilla

Senin, 6 April
 

  • 02.00 WIB: Alaves vs Osasuna

Selasa, 7 April

  • 02.00 WIB: Girona vs Villarreal

(Ant/H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved