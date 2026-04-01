Argentina vs Zambia: Lionel Messi Cetak Gol, Tim Tango Menang Telak

Penyerang timnas Argentina Lionel Messi (nomor 10) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Zambia di laga persahabatan.(AFP/JUAN MABROMATA )

TIMNAS Argentina menunjukkan kelasnya sebagai jawara dunia dengan melumat timnas Zambia lima gol tanpa balas dalam laga persahabatan internasional. Pertandingan yang digelar di Stadion Monumental, Buenos Aires, pada Rabu (1/4/2026) WIB, menjadi panggung dominasi total armada Lionel Scaloni.

Lima gol kemenangan Albiceleste masing-masing dicetak oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, penalti Nicolas Otamendi, gol bunuh diri Dominic Chanda, dan ditutup oleh gol perdana Valentin Barco di masa injury time.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Sejak Menit Awal

Argentina tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan. Tepat di menit ke-4, Julian Alvarez berhasil menggetarkan jala gawang Zambia setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat Thiago Almada. Gol cepat ini membuat mental pemain Zambia goyah dan memaksa mereka bermain lebih bertahan.

Baca juga : Angola vs Argentina, Lionel Messi Cetak Gol, Tim Tango Menang

Menjelang turun minum, sang kapten Lionel Messi menambah keunggulan pada menit ke-43. Melalui skema serangan balik yang rapi, Messi melepaskan tembakan melengkung khasnya yang gagal dihalau kiper Zambia. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Argentina tidak menurunkan intensitas serangan. Pada menit ke-50, wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang Zambia. Bek senior Nicolas Otamendi yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengubah skor menjadi 3-0.

Petaka bagi Zambia berlanjut di menit ke-68. Tekanan bertubi-tubi dari sisi sayap Argentina memaksa Dominic Chanda melakukan kesalahan antisipasi yang berujung gol bunuh diri. Tertinggal 4-0, Zambia mencoba keluar menyerang, namun disiplinnya lini belakang Argentina membuat skor tetap aman.

Baca juga : Lionel Messi Absen di Dua Laga Persahabatan Timnas Argentina

Pesta gol Tim Tango ditutup oleh pemain muda berbakat, Valentin Barco. Masuk sebagai pemain pengganti, Barco mencetak gol penutup pada menit 90+4 melalui skema overlap yang cantik, sekaligus mengunci kemenangan Argentina menjadi 5-0.

Statistik Pertandingan Argentina vs Zambia Skor Akhir Argentina 5 - 0 Zambia Penguasaan Bola 72% - 28% Total Tembakan 18 (9 on target) - 3 (1 on target) Lokasi Stadion Monumental, Buenos Aires

Daftar Pencetak Gol

4' - Julian Alvarez

43' - Lionel Messi

50' - Nicolas Otamendi (P)

68' - Dominic Chanda (OG)

90+4' - Valentin Barco

Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Argentina dalam persiapan mereka menuju turnamen kompetitif mendatang, sekaligus membuktikan kedalaman skuad yang dimiliki Lionel Scaloni dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.