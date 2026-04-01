Wales vs Irlandia Utara: Sorba Thomas Selamatkan Naga Merah dari Kekalahan

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
PERTANDINGAN persahabatan antara timnas Wales yang menjamu timnas Irlandia Utara di Stadion Cardiff City, Rabu (1/4) dini hari WIB berakhir tanpa pemenang. Laga sengit bertajuk Derbi Britania ini selesai dengan skor imbang 1-1, saat kedua tim saling berbagi angka lewat gol yang dicetak oleh Jamie Donley dan Sorba Thomas.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Wales sebenarnya mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Namun, efektivitas serangan justru menjadi milik tim tamu. Irlandia Utara berhasil mengejutkan publik tuan rumah pada pertengahan babak pertama.
Irlandia Utara membuka keunggulan pada menit ke-23. Berawal dari skema serangan balik cepat, Jamie Donley berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Wales. Penyerang muda ini melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau oleh penjaga gawang Wales, membawa tim asuhan Michael O'Neill unggul 1-0 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, pelatih Wales melakukan penyesuaian taktik untuk meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya instan. Hanya satu menit setelah kick-off babak kedua dimulai, tepatnya di menit ke-46, Sorba Thomas mencatatkan namanya di papan skor.
Thomas berhasil menyambar bola liar di dalam kotak penalti setelah terjadi kemelut di depan gawang Irlandia Utara. Skor berubah menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat juang skuad The Dragons.
|Skor Akhir
|Wales 1 - 1 Irlandia Utara
|Pencetak Gol
|Sorba Thomas (46') | Jamie Donley (23')
|Stadion
|Cardiff City Stadium, Cardiff
|Penguasaan Bola
|Wales 58% - 42% Irlandia Utara
|Total Tembakan
|12 (4 on target) - 7 (3 on target)
Meskipun bertajuk laga persahabatan, tensi tinggi tetap terasa di lapangan. Wales yang mengandalkan kecepatan sayap melalui Sorba Thomas terus menekan di sisa waktu babak kedua, namun pertahanan disiplin Irlandia Utara yang digalang barisan belakang mereka membuat skor tidak berubah.
Bagi Irlandia Utara, performa Jamie Donley menjadi sorotan positif karena ia terus menunjukkan ketajaman di level internasional. Sementara bagi Wales, hasil ini menjadi bahan evaluasi penting dalam transisi permainan mereka menuju kompetisi resmi berikutnya di tahun 2026.
Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Kedua tim harus puas dengan hasil imbang dalam laga pemanasan ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Bosnia & Herzegovina bungkam publik Cardiff City Stadium lewat kemenangan adu penalti 4-2 atas Wales.
Kemenangan fantastis 7-1 atas Masedonia Utara di laga terakhir fase grup membuktikan bahwa Timnas Wales memiliki daya gedor mematikan meski tanpa sosok Gareth Bale.
Harry Wilson menjadi pemain Wales pertama yang mencetak hattrick sejak Gareth Bale pada 2021.
Kevin De Bruyne mencetak dua gol dari titik penalti saat timnas Belgia memperkuat asa mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kemenangan krusial 4-2 atas timnas Wales.
Timnas Inggris tampil gemilang dengan kemenangan 3-0 atas Wales di laga persahabatan di Wembley.
Italia melaju ke final play-off Piala Dunia setelah mengalahkan Irlandia Utara. Gennaro Gattuso mengakui perjuangan Gli Azzurri di Bergamo.
Italia selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 2026 setelah bungkam Irlandia Utara 2-0.
Preview lengkap Italia vs Irlandia Utara di Playoff Piala Dunia 2026. Cek jadwal, lokasi di Bergamo, susunan pemain, dan analisis peluang Azzurri.
Gol pertama Jamie Donley untuk timnas Irlandia Utara memastikan Green and White Army menutup kualifikasi Piala Dunia Grup A dengan kemenangan tipis 1-0 atas timnas Luxembourg.
Kemenangan atas timnas Irlandia Utara itu, menjaga asa timnas Slovakia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
