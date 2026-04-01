Wales vs Irlandia Utara: Sorba Thomas Selamatkan Naga Merah dari Kekalahan

Pemain timnas Wales Sorba Thomas melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Irlandia Utara(faw.cymru)

PERTANDINGAN persahabatan antara timnas Wales yang menjamu timnas Irlandia Utara di Stadion Cardiff City, Rabu (1/4) dini hari WIB berakhir tanpa pemenang. Laga sengit bertajuk Derbi Britania ini selesai dengan skor imbang 1-1, saat kedua tim saling berbagi angka lewat gol yang dicetak oleh Jamie Donley dan Sorba Thomas.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Wales sebenarnya mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Namun, efektivitas serangan justru menjadi milik tim tamu. Irlandia Utara berhasil mengejutkan publik tuan rumah pada pertengahan babak pertama.

Babak Pertama: Keunggulan Cepat Jamie Donley

Irlandia Utara membuka keunggulan pada menit ke-23. Berawal dari skema serangan balik cepat, Jamie Donley berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Wales. Penyerang muda ini melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau oleh penjaga gawang Wales, membawa tim asuhan Michael O'Neill unggul 1-0 hingga turun minum.

Babak Kedua: Respons Kilat Sorba Thomas

Memasuki babak kedua, pelatih Wales melakukan penyesuaian taktik untuk meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya instan. Hanya satu menit setelah kick-off babak kedua dimulai, tepatnya di menit ke-46, Sorba Thomas mencatatkan namanya di papan skor.

Thomas berhasil menyambar bola liar di dalam kotak penalti setelah terjadi kemelut di depan gawang Irlandia Utara. Skor berubah menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat juang skuad The Dragons.

Statistik Pertandingan Wales vs Irlandia Utara Skor Akhir Wales 1 - 1 Irlandia Utara Pencetak Gol Sorba Thomas (46') | Jamie Donley (23') Stadion Cardiff City Stadium, Cardiff Penguasaan Bola Wales 58% - 42% Irlandia Utara Total Tembakan 12 (4 on target) - 7 (3 on target)

Analisis Pertandingan

Meskipun bertajuk laga persahabatan, tensi tinggi tetap terasa di lapangan. Wales yang mengandalkan kecepatan sayap melalui Sorba Thomas terus menekan di sisa waktu babak kedua, namun pertahanan disiplin Irlandia Utara yang digalang barisan belakang mereka membuat skor tidak berubah.

Bagi Irlandia Utara, performa Jamie Donley menjadi sorotan positif karena ia terus menunjukkan ketajaman di level internasional. Sementara bagi Wales, hasil ini menjadi bahan evaluasi penting dalam transisi permainan mereka menuju kompetisi resmi berikutnya di tahun 2026.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Kedua tim harus puas dengan hasil imbang dalam laga pemanasan ini.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.