Preview Play-off Piala Dunia 2026: Kongo vs Jamaika, Duel Hidup Mati Menuju Panggung Dunia

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PERTEMPURAN sengit akan tersaji di babak Play-off Antarkonfederasi Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan wakil Afrika, Kongo, melawan kekuatan zona CONCACAF, Jamaika. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 04.00 WIB di Stadion Nasional, Brazzaville, Kongo.
Kedua tim mengusung misi besar untuk mengamankan tiket terakhir menuju putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi Kongo, ini adalah kesempatan emas kembali ke panggung dunia setelah sekian lama, sementara Jamaika ingin membuktikan bahwa generasi emas mereka layak bersaing di level tertinggi.
Secara historis, pertemuan antara tim dari zona CAF (Afrika) dan CONCACAF (Amerika Utara & Tengah) selalu menyuguhkan gaya main yang kontras. Kongo dikenal dengan fisik yang kuat dan transisi cepat, sedangkan Jamaika mengandalkan kecepatan sayap dan fisik atletis para pemainnya yang mayoritas merumput di Liga Inggris.
Berdasarkan catatan pertemuan terakhir dan performa di kualifikasi masing-masing zona:
Menjelang laga di Brazzaville, statistik menunjukkan bahwa penguasaan bola kemungkinan akan berimbang. Namun, efektivitas di depan gawang akan menjadi pembeda utama.
|Aspek Statistik
|Kongo
|Jamaika
|Rata-rata Gol/Laga (Kualifikasi)
|1.4
|1.8
|Clean Sheets (5 Laga Terakhir)
|2
|3
|Pemain Kunci
|Mvouka (Midfielder)
|Michail Antonio (Forward)
Kongo (4-3-3): Mafoumbi; Poaty, Passi, Bidounga, Tsouka; Makouta, Massanga, Mvouka; Ganvoula, Bifouma, Bassouamina.
Jamaika (4-4-2): Andre Blake; Dexter Lembikisa, Ethan Pinnock, Di'Shon Bernard, Amari'i Bell; Bobby Decordova-Reid, Kasey Palmer, Joel Latibeaudiere, Demarai Gray; Michail Antonio, Shamar Nicholson.
Informasi Pertandingan:
Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan psikologis bagi Kongo. Namun, kedalaman skuad Jamaika yang banyak dihuni pemain Premier League dan Championship Inggris diprediksi mampu meredam agresivitas tuan rumah. Hasil imbang menjadi prediksi yang paling realistis untuk leg pertama ini, sebelum mereka menentukan nasib di leg kedua nanti. (Z-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved