29/3/2026 04:27
Hungaria vs Slovenia, Gol Tunggal Szabolsc Schon Pastikan Kemenangan Magical Magyars
Laga persahabatan antara timnas Hungaria dan timnas Slovenia.(X @MLSZhivatalos)

TIMNAS Hungaria berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas timnas Slovenia dalam laga persahabatan yang digelar di Puskás Aréna, Minggu (29/3) dini hari WIB. Pemain pengganti, Szabolcs Schon, menjadi pahlawan kemenangan tuan rumah lewat gol tunggalnya di babak kedua.

Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi pelatih Marco Rossi untuk melakukan penyegaran skuad. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang sejak awal laga, Hungaria baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-79. 

Gol bermula dari umpan silang Attila Osváth yang sempat diblok barisan pertahanan Slovenia. Bola liar tersebut langsung disambar Schon, yang baru saja masuk ke lapangan dua menit sebelumnya. 

Dengan sentuhan pertamanya, Schon melepaskan tembakan terukur yang melewati jangkauan kiper dan bersarang tepat di bawah mistar gawang. Ini merupakan gol perdana pemain sayap tersebut dalam sepuluh penampilannya bersama Magical Magyars.

Dalam laga ini, Marco Rossi tampak serius mengintegrasikan talenta muda ke dalam struktur tim. Ia memberikan debut internasional kepada dua pemain baru, Donát Barany dan Tamás Szucs. Selain itu, gelandang Milán Vitális juga dipercaya turun sebagai starter untuk pertama kalinya. 

Lini depan Hungaria sendiri tampil tanpa penyerang utama Barnabas Varga yang harus absen akibat cedera, sehingga Rossi menempatkan Daniel Lukacs sebagai ujung tombak.

Di sisi lain, Slovenia datang ke Budapest tanpa diperkuat beberapa pilar utama mereka, termasuk penjaga gawang Jan Oblak dan penyerang Manchester United, Benjamin Sesko. 

Meski sempat memberikan tekanan di menit-menit akhir pertandingan guna mencari gol penyeimbang, disiplinnya lini belakang Hungaria memastikan skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Rossi untuk tetap menahkodai tim pascakegagalan di kualifikasi Piala Dunia, November lalu. 

Hasil positif atas Slovenia diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain sebelum kembali menjamu timnas Yunani di stadion yang sama pada Selasa mendatang. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
