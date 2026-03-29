Kanada vs Islandia, Dua Gol Penalti Jonathan David Selamatkan Les Rouges dari Kekalahan

Penyerang timnas Kanada Jonathan David melepaskan tendangan dari titik penalti di laga persahatan melawan timnas Islandia.(AFP/GEOFF ROBINS)

TIMNAS Kanada menunjukkan semangat pantang menyerah setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk memaksakan hasil imbang 2-2 melawan timnas Islandia dalam laga persahabatan di Toronto, Minggu (29/3) dini hari WIB. Penyerang Juventus, Jonathan David, menjadi pahlawan Les Rouges dengan memborong dua gol melalui titik putih.

Pertandingan dimulai dengan mimpi buruk bagi skuat asuhan Jesse Marsch. Baru sembilan menit laga berjalan, kesalahan koordinasi di lini belakang Kanada berakibat fatal. Back pass lemah dari Kamal Miller berhasil dipotong Orri Oskarsson, yang dengan tenang menaklukkan kiper Dayne St. Clair untuk membawa Islandia unggul 1-0.

Kanada mencoba merespons melalui aksi Jonathan David yang memberikan umpan matang kepada Nathan Saliba. Namun, gelandang Anderlecht tersebut gagal memaksimalkan peluang setelah tendangannya terlalu lemah dan mudah diamankan kiper Elias Rafn Olafsson.

Keasyikan menyerang, gawang Kanada justru kembali bobol pada menit ke-31. Berawal dari umpan terobosan Mikael Egill Ellertsson, Oskarsson kembali lolos dari pengawalan dan melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang. Skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Kanada meningkatkan intensitas serangan. Momentum kebangkitan hadir pada menit ke-60 saat Tajon Buchanan dijatuhkan Ellertsson di kotak terlarang. Jonathan David yang maju sebagai eksekutor sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Hanya berselang tujuh menit, pemain pengganti Daniel Jebbison kembali dilanggar di area penalti setelah melakukan penetrasi tajam. David kembali menunjukkan ketenangannya dan mencetak gol penyama kedudukan melalui titik putih, sekaligus mengakhiri paceklik golnya dalam empat laga terakhir bersama timnas Kanada.

Upaya Kanada untuk membalikkan keadaan terhambat pada sepuluh menit terakhir. Tajon Buchanan harus diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah akibat menyikut Ellertsson dalam sebuah perebutan bola.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang 2-2 tetap bertahan. Meski gagal memutus rekor tidak pernah menang melawan Islandia dalam lima pertemuan terakhir, hasil ini menjadi modal berharga bagi Kanada menjelang laga uji coba berikutnya melawan timnas Tunisia, pekan depan. Sementara itu, Islandia dijadwalkan akan menghadapi timnas Haiti pada pertandingan selanjutnya. (Z-1)