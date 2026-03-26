Al Ittihad Kembali Buru Mohamed Salah setelah Putus Hubungan dengan Liverpool

Mohammed Salah(Xinhua)

KLUB Liga Pro Saudi, Al Ittihad, dilaporkan telah memulai kembali langkah mereka untuk mendatangkan bintang Liverpool, Mohamed Salah.

Langkah itu diambil setelah penyerang asal Mesir tersebut mengumumkan pada Selasa lalu bahwa ia akan meninggalkan Anfield pada akhir musim ini.

Dikutip dari ESPN, upaya Al Ittihad itu merupakan kelanjutan dari pengejaran panjang mereka. Sebelumnya, tawaran fantastis senilai 150 juta pound sterling atau sekitar Rp3 triliun sempat ditolak mentah-mentah oleh manajemen the Reds pada September 2023.

Kini, Al Ittihad berambisi menjadikan pemain berusia 33 tahun itu sebagai wajah baru klub, menggantikan peran yang ditinggalkan Karim Benzema setelah kepindahannya ke Al Hilal pada Februari lalu.

Sejauh ini, Al Qadsiah disebut-sebut menjadi satu-satunya klub Arab Saudi lainnya yang memiliki kekuatan finansial dan ambisi besar untuk menyaingi tawaran Al Ittihad.

Sementara itu, klub-klub raksasa lain seperti Al Hilal, Al Nassr, tempat Cristiano Ronaldo bernaung, maupun Al Ahli dikabarkan tidak tertarik untuk memburu tanda tangan Salah.

Meski kontrak Salah yang ditandatangani pada April 2025 baru akan berakhir pada 2027, sumber internal menyebut Liverpool akan mengizinkannya pergi dengan status bebas transfer.

Keputusan itu tergolong mengejutkan mengingat kontribusi masif sang pemain sejak bergabung dari AS Roma pada 2017. Dengan torehan 255 gol dari 435 penampilan, Salah menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool, di bawah Ian Rush dan Roger Hunt.

Namun, hubungan Salah dengan klub merenggang musim ini seiring penurunan performanya yang membuatnya sempat dicadangkan dalam tiga laga beruntun.

Ketegangan memuncak saat Salah memberikan wawancara tajam kepada media, menuduh klub telah melemparkannya "ke bawah bus" di tengah rentetan hasil mengecewakan tim.

Selain membidik Salah, Al Ittihad juga dikaitkan dengan gelandang Manchester United, Casemiro, yang akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang.

Meski demikian, pihak klub dilaporkan masih harus mempertimbangkan masa depan Fabinho sebelum meresmikan langkah untuk gelandang asal Brasil tersebut.

Di sisi lain, Casemiro sendiri sempat menyatakan masih merasa cukup kuat untuk bersaing di liga-liga top Eropa meski usianya telah menginjak 34 tahun. (Ndf/I-1)