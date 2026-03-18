Apa Itu CAF? Mengenal Induk Organisasi di Balik AFCON Piala Afrika

DI Afrika terdapat kekuatan besar bernama CAF yang membawahi turnamen prestisius AFCON. Namun, masih banyak penggemar sepak bola yang bingung membedakan keduanya. Apakah CAF itu nama turnamen? Mengapa AFCON selalu menyita perhatian bintang dunia seperti Mohamed Salah hingga Sadio Mane? Afcon menjadi perbincangan karena Senegal dicoret dari CAF. Keputusan CAF membuat Maroko juara Piala Afrika.

Apa Itu CAF? (Confederation of African Football)

CAF adalah singkatan dari Confederation of African Football (Konfederasi Sepak Bola Afrika). Didirikan pada 8 Februari 1957 di Khartoum, Sudan, CAF merupakan badan administratif dan pengatur sepak bola di benua Afrika.

Jika FIFA adalah induk sepak bola dunia, maka CAF adalah "FIFA-nya Afrika". Saat ini, CAF bermarkas di Kairo, Mesir, dan dipimpin oleh Patrice Motsepe, seorang pengusaha sukses asal Afrika Selatan yang menjabat sejak 2021.

Apa Itu AFCON? (Africa Cup of Nations)

AFCON adalah singkatan dari Africa Cup of Nations, atau sering disebut sebagai Piala Afrika. Ini adalah turnamen sepak bola internasional pria paling utama di Afrika yang diselenggarakan oleh CAF.

Perbedaan Utama CAF dan AFCON

Sederhananya:

CAF adalah Organisasinya (Induk federasi).

adalah (Induk federasi). AFCON adalah Nama Turnamennya (Piala Afrika).

Struktur Kompetisi di Bawah Naungan CAF

Selain AFCON, CAF juga menyelenggarakan berbagai kompetisi lain yang sering kali membuat orang bingung. Berikut adalah daftarnya:

1. AFCON (Africa Cup of Nations)

Turnamen kasta tertinggi yang diikuti oleh negara-negara anggota CAF dengan pemain-pemain terbaik mereka, termasuk yang bermain di liga-liga top Eropa (seperti Premier League atau La Liga).

2. CHAN (African Nations Championship)

Berbeda dengan AFCON, CHAN adalah turnamen khusus untuk pemain yang merumput di liga domestik (lokal) negara masing-masing. Pemain Afrika yang bermain di luar negeri tidak diperbolehkan ikut serta dalam turnamen ini.

3. CAF Champions League & Confederation Cup

Ini adalah kompetisi tingkat klub, serupa dengan UEFA Champions League dan Europa League di Eropa.

Perubahan Besar di Tahun 2026: Kabar Terbaru Memasuki tahun 2026, CAF melakukan beberapa gebrakan penting yang mengubah peta sepak bola Afrika: Keputusan Kontroversial Final AFCON 2025 (Update Maret 2026) Pada 17 Maret 2026, Komite Banding CAF mengeluarkan keputusan bersejarah dengan menganulir kemenangan Senegal di final AFCON 2025. Senegal yang awalnya menang 1-0 atas Maroko di lapangan, dinyatakan kalah WO (3-0) karena aksi walk-off saat pertandingan masih berlangsung. Keputusan ini secara resmi menobatkan Maroko sebagai juara Piala Afrika 2025. Transisi ke Siklus 4 Tahunan CAF telah mengonfirmasi bahwa mulai setelah edisi 2028, AFCON akan beralih dari turnamen dua tahunan menjadi setiap empat tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kalender dengan turnamen global lainnya.

