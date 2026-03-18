Hasil Final Afcon : Maroko Juara Piala Afrika , Senegal Dicabut CAF

Maroko Juara piala Afrika(Instagram/@ahzassociates.morocco )

KONFEDERASI Sepak Bola Afrika atau CAF melalui Dewan Banding secara resmi membatalkan kemenangan Senegal di final Piala Afrika atau AFCON 2026 dan menobatkan tuan rumah Maroko sebagai juara baru. Keputusan ini diambil setelah serangkaian investigasi terhadap insiden kekacauan yang terjadi di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, pada Januari 2026 lalu.

Meskipun di atas lapangan Senegal sempat merayakan kemenangan 1-0 lewat gol Pape Gueye di babak perpanjangan waktu, gelar tersebut kini resmi dicabut pada Maret 2026. CAF menyatakan Senegal kalah secara administratif (forfeit) dengan skor 3-0 untuk kemenangan Maroko.

Kronologi Insiden: Protes 15 Menit yang Berakibat Fatal

Ketegangan memuncak pada menit-menit akhir waktu normal babak kedua. Wasit Jean-Jacques Ndala memberikan penalti kepada Maroko setelah peninjauan VAR menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Brahim Diaz oleh bek Senegal. Keputusan ini memicu protes keras dari skuad Lions of Teranga.

Pelatih Senegal, Pape Thiaw, menginstruksikan para pemainnya untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Aksi walk-out ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit sebelum akhirnya Sadio Mane berhasil membujuk rekan-rekannya untuk kembali melanjutkan pertandingan. Meski kiper Edouard Mendy berhasil menepis penalti Brahim Diaz dan Senegal kemudian mencetak gol kemenangan di masa perpanjangan waktu, tindakan meninggalkan lapangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap regulasi kompetisi Afcon.

Informasi Penting: Maroko kini menyandang status sebagai Juara Afrika saat berangkat menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Alasan Hukum: Pelanggaran Pasal 82 dan 84 Regulasi CAF

Dewan Banding CAF mengabulkan protes yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF). Berdasarkan hasil sidang terbaru, Senegal dinyatakan melanggar:

Pasal 82: Mengatur tentang kewajiban tim untuk tetap berada di lapangan hingga pertandingan berakhir sesuai jadwal.

Mengatur tentang kewajiban tim untuk tetap berada di lapangan hingga pertandingan berakhir sesuai jadwal. Pasal 84: Menyatakan bahwa tim yang menolak bermain atau meninggalkan lapangan tanpa izin wasit dianggap kalah walkover (WO) dengan skor 3-0.

Dengan putusan ini, Maroko resmi meraih gelar Piala Afrika kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1976. Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Tabel Hasil Final AFCON 2026 (Revisi CAF)

Kategori Keterangan Juara Resmi Maroko Skor Administratif 3-0 (Untuk Maroko) Status Senegal Diskualifikasi (Forfeit) Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat

