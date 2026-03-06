Lyon vs Lens: RC Lens Singkirkan Lyon, Melaju ke Semifinal Coupe de France Lewat Adu Penalti

Headline
RC Lens menjaga asa untuk meraih gelar perdana Coupe de France setelah menumbangkan Olympique Lyonnais melalui drama adu penalti yang mendebarkan, Kamis malam. Kemenangan 5-4 di babak tos-tosan ini membawa skuad asuhan Pierre Sage melangkah ke semifinal untuk pertama kalinya sejak musim 2009/10.
Laga dua tim penghuni tujuh besar Ligue 1 ini berlangsung sengit di Groupama Stadium. Sebagai dua tim unggulan yang tersisa di kompetisi, pemenang laga ini digadang-gadang menjadi favorit kuat juara.
Lens tampil menggebrak sejak awal. Gol pembuka lahir pada menit ke-23 melalui skema serangan dari sisi kanan. Saul Abdulhamid melepaskan tembakan keras yang gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Lyon, Rémy Descamps. Bola muntah langsung disambar Florian Thauvin ke gawang kosong, mencatatkan gol kedelapannya musim ini.
Menjelang turun minum, Les Sang et Or menggandakan keunggulan. Melalui umpan terobosan Thauvin, Abdallah Sima berlari kencang sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat. Skor 2-0 menutup babak pertama untuk keunggulan tim tamu.
Memasuki babak kedua, Lyon tampil lebih menekan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-60 melalui Roman Yaremchuk. Striker pinjaman dari Olympiacos itu menanduk umpan silang akurat Rémi Himbert untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.
Drama memuncak di masa injury time. Saat kemenangan Lens tampak sudah di depan mata, Yaremchuk kembali menjadi aktor protagonis bagi Lyon. Ia memenangi duel udara dengan kiper Robin Risser dan mengarahkan bola ke jalur lari Himbert. Dengan tenang, Himbert menceploskan bola ke gawang yang kosong pada menit ke-90+4, memaksa laga berlanjut ke babak adu penalti.
Meski sempat melakukan kesalahan di waktu normal, kiper muda Robin Risser menjadi pahlawan di babak adu penalti. Ia sukses menepis eksekusi Moussa Niakhaté. Florian Thauvin yang maju sebagai penendang terakhir Lens tidak menyia-nyiakan peluang dan memastikan kemenangan timnya 5-4.
Kekalahan ini memutus tren positif sembilan kemenangan kandang beruntun milik Lyon sekaligus menjadi kekalahan ketiga mereka secara berturut-turut di semua kompetisi. Di sisi lain, RC Lens kini bersiap menjamu Toulouse di babak semifinal. (Flash Score/Z-2)
