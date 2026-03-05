Semen Padang Pecat Dejan Antonic usai Imbang Lawan PSIM Yogyakarta

Dejan Antonic.(Antara)

SEMEN Padang FC resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Dejan Antonic. Keputusan tegas ini diambil manajemen tim berjuluk Kabau Sirah tersebut hanya berselang beberapa jam setelah hasil mengecewakan melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Pengumuman pemecatan pelatih asal Serbia itu disampaikan langsung melalui akun media sosial resmi klub pada Kamis (5/3/2026). Manajemen memutuskan melakukan penyegaran di kursi kepelatihan setelah serangkaian evaluasi terhadap performa tim di kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Andre Rosiade: Hasil Lawan PSIM Sangat Mengecewakan

Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menegaskan bahwa performa tim saat menjamu PSIM Yogyakarta pada Rabu malam (4/3/2026) menjadi titik puncak evaluasi. Laga yang berakhir dengan skor kacamata 0-0 tersebut dinilai tidak memenuhi ekspektasi manajemen dan pendukung setia di Ranah Minang.

“Hasil pertandingan antara Semen Padang FC dengan PSIM Yogyakarta sangat mengecewakan dan menjadi bahan evaluasi serius. Untuk itu, manajemen memutuskan melakukan pergantian pelatih demi perbaikan dan peningkatan performa tim ke depannya,” ujar Andre Rosiade melalui pernyataan resminya.

Andre, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, meminta dukungan penuh dari suporter agar tim segera bangkit. Ia berharap Semen Padang bisa tampil lebih solid saat menghadapi laga berat berikutnya melawan PSBS Biak.

Statistik Mengecewakan di Pekan Ke-24

Sebelum resmi didepak, Dejan Antonic sebenarnya sempat mengungkapkan kekecewaannya atas penyelesaian akhir anak asuhnya. Meski mendominasi laga melawan PSIM, Angelo Meneses dan kawan-kawan gagal mengonversi sejumlah peluang emas menjadi gol.

Dejan mengklaim telah menyiapkan strategi matang dan latihan finishing intensif sebelum laga pekan ke-24 tersebut. Namun, kegagalan meraih poin penuh di kandang sendiri menjadi rapor merah yang tak bisa ditoleransi manajemen.

Hingga saat ini, manajemen Semen Padang FC belum mengumumkan sosok pelatih baru yang akan menakhodai tim. Namun, pihak klub berjanji akan segera memperkenalkan suksesor Dejan dalam waktu dekat guna mengejar target kembali ke jalur kemenangan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. (Ant/I-2)