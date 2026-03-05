Jelang Persijap Jepara vs Persis Solo, Kedua Klub Diprediksi Bakal Turunkan Kekuatan Penuh

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTANDINGAN sarat gengsi bertajuk Derbi Jawa Tengah akan mempertemukan Persijap Jepara vs Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Kamis (5/3) malam pukul 20.30 WIB.
Duel dua tim legendaris ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua kesebelasan tengah berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Meski cuaca di wilayah Jepara mulai diguyur hujan, semangat Laskar Kalinyamat maupun Laskar Sambernyawa tidak mengendur demi mengincar tiga poin penuh.
Tuan rumah Persijap Jepara saat ini menempati urutan ke-15 klasemen dengan raihan 15 poin dari 23 pertandingan. Tim kebanggaan warga Jepara ini mencatatkan 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Kemenangan malam nanti menjadi harga mati bagi anak asuh Mario Lemos agar bisa menjauh dari ancaman degradasi.
Pelatih Persijap, Mario Lemos, mengaku optimistis anak asuhnya mampu melanjutkan tren positif di kandang. Ia menilai dukungan suporter dan waktu istirahat yang lebih panjang menjadi keuntungan tersendiri bagi timnya dibandingkan Persis Solo.
"Kondisi para pemain sangat bagus. Kami memiliki waktu istirahat yang cukup untuk menyusun strategi tepat. Kami menyadari pertandingan ini akan sulit mengingat semangat Persis Solo yang sedang di puncaknya," ujar Mario Lemos, Kamis (5/3).
Sementara itu, tim tamu Persis Solo datang dengan misi besar untuk meninggalkan posisi dasar klasemen. Laskar Sambernyawa saat ini mengoleksi 16 poin dari 23 laga (3 menang, 7 seri, 13 kalah). Kemenangan atas Persik Kediri di pekan sebelumnya menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi skuad asuhan Milomir Seslija.
Pelatih Kepala Persis Solo, Milomir Seslija, menegaskan bahwa timnya dalam kondisi performa terbaik untuk mencuri poin di Jepara. Evaluasi menyeluruh telah dilakukan untuk membenahi kelemahan di lini belakang dan menajamkan strategi menyerang.
"Kami sudah siap menghadapi tuan rumah. Secara teknis, strategi, maupun mental, pemain sangat siap. Motivasi skuad cukup tinggi untuk melanjutkan tren positif dan memperbaiki peringkat klasemen," tegas Milomir.
|Pertandingan
|Persijap Jepara vs Persis Solo
|Waktu
|Kamis, 5 Maret 2026 | 20.30 WIB
|Stadion
|Gelora Bumi Kartini, Jepara
|Status Laga
|Pekan ke-24 BRI Super League
Secara statistik di putaran kedua, kedua tim menunjukkan progres yang seimbang dengan catatan satu kemenangan dan satu hasil imbang di laga terakhir mereka. Mario Lemos menyebut posisi kedua tim yang belum aman membuat momentum di Derbi Jateng ini menjadi sangat krusial.
"Kedua tim dipastikan sama-sama ingin menang untuk naik posisi. Kekuatan saat ini bisa dikatakan seimbang, siapa yang paling fokus di lapangan akan memenangkan laga," tutup Mario Lemos.
Dengan kondisi lapangan yang mungkin licin akibat hujan, duel fisik di lini tengah diprediksi akan sering terjadi. Persijap akan mengandalkan kolektivitas permainan, sementara Persis Solo kemungkinan besar akan menerapkan skema serangan balik cepat yang menjadi ciri khas Milomir Seslija. (AS/E-4)
LAGA lanjutan memasuki pekan ke-24 Persijap Jepara vs Persis Solo digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kamis (5/3) malam berakhir imbang tanpa gol.
