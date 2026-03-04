Final Copa Del Rey 2026 : Barcelona vs Atletico Madrid, Barca Gigit Jari

Barcelona vs Atletico Madrid(Copa Del Rey)

SETELAH laga Barcelona vs Atletico Madrid, Atletico melenggang ke final Copa del Rey 2026 meski kalah 0-3 di kandang Barcelona pada leg kedua semifinal, Rabu (4/3) dini hari WIB. Keunggulan agregat 4-3 atas Barcelona menjadi penyelamat Los Rojiblancos.

Barcelona tampil menggila di Camp Nou demi membalikkan defisit empat gol dari pertemuan pertama pada awal Februari. Marc Bernal mencetak dua gol sedangkan Raphinha menyumbang satu gol lewat titik penalti.

Namun, kemenangan 3-0 itu tak cukup menghapus luka kekalahan 0-4 di leg pertama. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku kecewa meski bangga dengan performa timnya.

“Kami kecewa, tetapi kami bisa sangat bangga dengan penampilan hari ini,” ujar Flick.

“Itu pertandingan yang luar biasa dari kami dan kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Pada akhirnya itu tidak terjadi dan kami harus menerimanya,” lanjutnya.

Atletico, yang tampil di bawah tekanan sepanjang laga, akhirnya bertahan mati-matian pada menit-menit akhir dan memastikan tiket final pertama sejak 2013. Sang pelatih, Diego Simeone, menegaskan timnya layak melangkah ke partai puncak jika melihat performa dalam dua leg.

“Kami sudah beberapa kali nyaris kembali ke final dalam beberapa tahun terakhir, dan dalam duel dua leg ini kami lebih baik daripada Barcelona,” kata Simeone.

Fermin Lopez mengancam lewat sepakan jarak jauh, sementara Lamine Yamal menjadi motor serangan. Umpannya diselesaikan Bernal dari jarak dekat untuk membuka skor.

Raphinha menggandakan keunggulan melalui penalti setelah Pedri dijatuhkan di kotak terlarang. Bernal kemudian mencetak gol keduanya lewat sepakan voli memanfaatkan umpan Joao Cancelo, membuat agregat menipis dan stadion bergemuruh.

Flick bahkan memasang bek tengah Ronald Araujo sebagai penyerang tambahan demi mengejar gol keempat. Namun, pertahanan Atletico tetap bertahan hingga enam menit injury time usai.

“Sudah lima tahun sejak kami memenangi trofi, kami ingin mencapai final untuk para penggemar. Kami tahu ini akan sangat sulit. Anda harus menderita dan bertahan. Tim melakukan apa yang harus dilakukan untuk lolos,” kata gelandang Atletico, Koke.

Di final yang akan digelar di Sevilla pada 18 April, Atletico akan menghadapi pemenang duel Real Sociedad kontra Athletic Bilbao.

Sementara itu, Barcelona kini mengalihkan fokus ke La Liga serta babak 16 besar Liga Champions menghadapi Newcastle United.

(AFP/H-4)