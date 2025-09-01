Bayer Leverkusen Datangkan Eliesse Ben Seghir dari Monaco

Pemain baru Bayer Leverkusen Eliesse Ben Seghir(X @bayer04_en)

KLUB Bundesliga Bayer Leverkusen mendatangkan wonderkid Maroko Eliesse Ben Seghir dari klub Ligue 1 Monaco.

Pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan kontrak selama lima tahun atau berakhir pada 30 Juni 2030 dengan opsi perpanjangan kontrak dari Leverkusen.

"Saya telah mengikuti perkembangan Bayer Leverkusen yang mengesankan beberapa tahun terakhir. Klub ini selalu bermain di Eropa dan memenangkan Bundesliga dan DFb Pokal, tahun lalu," kata Ben Seghir, dikutip dari laman Leverkusen di Jakarta, Senin (1/9).

Ben Seghir mengaku senang dapat bergabung dengan Leverkusen lantaran klub yang kini dilatih Erik Ten Hag itu pernah menjadi poster pesepak bola anak-anak di Jerman, Prancis dan Maroko.

"Sangat menyenangkan menjadi bagian dari hal itu sekarang," tutur dia.

Ben Seghir mengungkapkan bahwa Bundesliga sangat berbeda dengan Ligue 1. Meski demikian, ia sangat ingin merasakan gaya permainan sepak bola baru dalam kariernya.

"Bundesliga sangat berbeda dari Ligue 1. Itu sangat menarik dan saya menantikan untuk mengenalnya," ujar Ben Seghir.

Direktur Olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes menilai masuknya Ben Seghir ke Die Werkself akan menjadi tambahan yang sangat menjanjikan mengingat pemain yang berposisi penyerang tersebut memiliki daya jelajah yang cukup baik.

"Eliesse adalah pemain dengan teknik tinggi, penuh dengan ide, pintar dalam menggiring bola, serta memiliki visi, umpan akurat dan mampu

membuka ruang. Dia akan memberikan tambahan dorongan di lini serang kami," kata Simon Rolfes.

Pemain berdarah Maroko-Prancis tersebut pada musim lalu telah mencatatkan total 33 penampilan di Ligue 1 dengan mencetak total enam gol. (Ant/Z-1)