Cologne vs Freiburg, Die Geißböcke Masih Sempurna

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KLUB promosi Cologne melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim Bundesliga dengan meraih kemenangan telak 4-1 atas Freiburg, Senin (1/9) dini hari WIB.
Die Geißböcke membukukan kemenangan kedua secara beruntun di awal musim Bundesliga setelah di laga pertama menang 1-0 atas Mainz.
Di babak pertama, Freiburg menikmati penguasaan bola sebesar 61%, tetapi tuan rumah justru menciptakan peluang-peluang yang lebih baik.
Setelah Kristoffer Lund dan Jan Thielmann sama-sama kehilangan peluang, tekanan Cologne akhirnya membuahkan hasil di menit ke-35. Marius Buelter memberikan umpan silang sempurna dari sisi kanan dan Jakub Kaminski dengan mudah melepaskan tendangan voli dari jarak dekat.
Cologne hampir menggandakan keunggulan mereka sesaat sebelum jeda, tetapi tendangan Sebastian Sebulonsen melebar
Skor 1-0 untuk keunggulan Cologne atas Freiburg bertahan hingga jeda.
Di babak kedua, Cologne hanya butuh dua menit untuk menggandakan keunggulan mereka ketika Buelter menyambar umpan silang Jan Uwe Thilemann.
Sepuluh menit kemudian, tim tuan rumah menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 lewat gol Thielmann memanfaatkan assist dari Buetler.
Said El Mala, yang masuk menggantikan Thielmann di menit 68 mencetak gol keempat Cologne ke gawang Freiburg di menit 81 lewat tendangan kerasnya dari tepi kotak penalti.
Freiburg berhasil memangkas ketertinggalan mereka di menit 84 melalui gol sundilan Maximilian Eggestein memanfaatkan umpan silang Chrstian Guenter.
Skor 4-1 untuk kemenangan Cologne atas Freiburg bertahan hingga laga berakhir.
Berkat kemenangan ini, Cologne berada di papan atas klasemen Bundesliga dengan raihan enam poin dari dua laga, sama dengan torehan Bayern Muenchen dan Eintracht Frankfurt, yang unggul selisih gol.
Adapun Freiburg berada di dasar klasemen Bundesliga usai gagal menang di dua laga perdana. (bundesliga.com/Z-1)
Juara bertahan Bayer Leverkusen melaju ke semifinal DFB Pokal usai menang 3-2 atas Cologne melalui babak tambahan waktu, Kamis (6/2) dini hari WIB.
Juara bertahan DFB Pokal Bayer Leverkusen akan menghadapi tim divisi II Cologne di Stadion BayArena, Leverkusen, Kamis (6/2) dini hari WIB.
Jonas Urbig mengaku bangga bisa bergabung dengan Bayern Muenchen. Ia berharap bisa belajar banyak dari seniornya, Manuel Neuer, dan membantu sebanyak mungkin.
Polisi mengatakan satu orang terluka ringan akibat ledakan itu.
Kemenangan Bayern Muenchen atas Cologne terjadi berkat gol yang dicetak Raphael Guerreiro dan Thomas Mueller di babak kedua.
Ritsu Doan bergabung ke Eintracht Frankfurt dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 20 juta euro (sekitar Rp 379 miliar) dari Freiburg.
Ketiga tim yang masih bersaing untuk mengamankan posisi empat besar pada klasemen akhir Bundesliga musim ini adalah Eintracht Frankfurt, Freiburg, dan Borussia Dortmund.
Tambahan satu poin membuat Bayer Leverkusen harus rela melihat Bayern Muenchen meraih gelar juara Bundesliga musim ini.
SC Freiburg menunjukkan performa luar biasa dengan membantai Werder Bremen 5-0 dalam lanjutan Bundesliga.
Harry Kane dan Kim Min-jae masing-masing membuat satu gol untuk Bayern Muenchen, sedangkan satu gol balasan Freiburg dicetak Matthias Ginter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved