Cologne vs Freiburg, Die Geißböcke Masih Sempurna

Pemain Cologne melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Freiburg di laga Bundesliga.(X @fckoeln_en)

KLUB promosi Cologne melanjutkan kiprah apik mereka di awal musim Bundesliga dengan meraih kemenangan telak 4-1 atas Freiburg, Senin (1/9) dini hari WIB.

Die Geißböcke membukukan kemenangan kedua secara beruntun di awal musim Bundesliga setelah di laga pertama menang 1-0 atas Mainz.

Di babak pertama, Freiburg menikmati penguasaan bola sebesar 61%, tetapi tuan rumah justru menciptakan peluang-peluang yang lebih baik.

Setelah Kristoffer Lund dan Jan Thielmann sama-sama kehilangan peluang, tekanan Cologne akhirnya membuahkan hasil di menit ke-35. Marius Buelter memberikan umpan silang sempurna dari sisi kanan dan Jakub Kaminski dengan mudah melepaskan tendangan voli dari jarak dekat.

Cologne hampir menggandakan keunggulan mereka sesaat sebelum jeda, tetapi tendangan Sebastian Sebulonsen melebar

Skor 1-0 untuk keunggulan Cologne atas Freiburg bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Cologne hanya butuh dua menit untuk menggandakan keunggulan mereka ketika Buelter menyambar umpan silang Jan Uwe Thilemann.

Sepuluh menit kemudian, tim tuan rumah menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 lewat gol Thielmann memanfaatkan assist dari Buetler.

Said El Mala, yang masuk menggantikan Thielmann di menit 68 mencetak gol keempat Cologne ke gawang Freiburg di menit 81 lewat tendangan kerasnya dari tepi kotak penalti.

Freiburg berhasil memangkas ketertinggalan mereka di menit 84 melalui gol sundilan Maximilian Eggestein memanfaatkan umpan silang Chrstian Guenter.

Skor 4-1 untuk kemenangan Cologne atas Freiburg bertahan hingga laga berakhir.

Berkat kemenangan ini, Cologne berada di papan atas klasemen Bundesliga dengan raihan enam poin dari dua laga, sama dengan torehan Bayern Muenchen dan Eintracht Frankfurt, yang unggul selisih gol.

Adapun Freiburg berada di dasar klasemen Bundesliga usai gagal menang di dua laga perdana. (bundesliga.com/Z-1)