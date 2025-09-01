Borussia Dortmund vs Union Berlin, Die Borussen Bukukan Kemenangan Perdana

Headline
BORUSSIA Dortmund meraih kemenangan perdana di ajang Bundesliga musim 2025-26 usai menghajar Union Berlin 3-0 di Signal Iduna Park, Dortmund, Minggu (31/8) malam WIB.
Kemenangan ini membuat Die Borussen naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi empat poin. Sedangkan Union Berlin tertahan di peringkat kesepuluh dengan raihan tiga poin.
Dortmund bermain menekan sejak menit awal pertandingan. Pada menit ke-16, penyerang mereka Serhou Guirassy hampir saja mencetak gol namun tandukannya masih melenceng.
Tujuh menit kemudian, Guirassy kembali mengancam. Dia melakukan pergerakan menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang bisa ditepis penjaga gawang Union Berlin Frederik Ronnow.
Union Berlin justru hampir membuat publik Dortmund terkejut. Di menit ke-42, Ilic yang mendapatkan bola liar gagal menaklukkan Kobel setelah tendangannya hanya melebar dari gawang.
Di menit ke-44, Couto melepaskan umpan silang yang langsung disambut oleh tandukan Guirassy. Dortmund unggul 1-0 dan menutup babak pertama dalam posisi unggul.
Usai jeda, permainan terbuka ketika Union Berlin tampil begitu menekan pertahanan Dortmund.
Meski begitu, Dortmund sukses menggandakan keunggulan mereka di menit ke-58. Maximilian Beier memberikan umpan terobosan ke Guirassy yang langsung melesatkan tembakan. Dortmund unggul 2-0.
Di menit ke-81, Dortmund memperlebar keunggulan mereka menjadi 3-0 lewat gol Felix Nmecha. Nmecha, yang mendapatkan bola liar, melesatkan tandukan ke sisi kanan gawang.
Setelah mencetak gol ketiga, Dortmund mencoba untuk bermain aman. Hingga peluit akhir ditiup, Dortmund mempertahankan keunggulan 3-0 atas Union Berlin. (Ant/Z-1)
