Guardiola Akui Manchester City Kesulitan Hadapi Pressing Tottenham

MANCHESTER City harus menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-2 Liga Primer di Stadion Etihad, Sabtu (23/8) malam. Dua gol tim tamu masing-masing dicetak Brennan Johnson dan Joao Palhinha pada akhir babak pertama.
Hasil itu menjadi pukulan bagi City yang sebelumnya tampil meyakinkan dengan kemenangan 4-0 atas Wolverhampton. Kelemahan di lini belakang kembali terlihat ditambah masalah posisi penjaga gawang yang belum menemukan solusi. Meski kalah, Pep Guardiola menegaskan tidak ada alasan untuk panik. Dia mengakui anak asuhnya gagal mengimbangi intensitas permainan Spurs khususnya pressing yang diterapkan.
“Kami kalah dengan kualitas yang kami miliki. Hal-hal sederhana dengan bola justru kami lewatkan. Itu sebabnya dalam transisi, terutama saat mereka mencetak gol kedua di akhir babak pertama, semuanya menjadi sulit,” ujar Guardiola.
Menurutnya, City sebenarnya punya peluang untuk membalas, tetapi organisasi permainan mereka tidak berjalan baik. “Kami memiliki kesempatan, tapi kami tidak bereaksi dengan baik terhadap penjagaan dan pressing. Kami sudah tahu itu,” tuturnya.
Di balik hasil mengecewakan itu, Guardiola kembali mempercayakan James Trafford di bawah mistar gawang meski Ederson sudah pulih dari cedera. Keputusan itu menimbulkan sorotan karena Trafford belum tampil konsisten.
Situasi semakin menarik karena Ederson disebut makin dekat dengan kepindahan ke klub Turki, Galatasaray. Jika transfer itu terwujud, City berpotensi membidik Gianluigi Donnarumma dari PSG sebagai pengganti.
Kekalahan dari Tottenham juga menambah keraguan terkait ambisi Manchester City merebut kembali gelar liga musim ini, terutama bila persoalan di sektor pertahanan dan kiper tidak segera ditangani.(M-2)
TOTTENHAM Hotspur dilaporkan tengah bersiap memecahkan rekor transfer klub dengan merekrut Savinho dari Manchester City.
TIM promosi Leeds United membuka kiprah mereka di Liga Primer dengan hasil manis memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Everton di Elland Road, Selasa (19/8).
PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, tetap yakin timnya mampu bersaing dengan tim mana pun di Liga Primer Inggris meski baru saja dipecundangi Arsenal 0-1.
LIGA Primer Inggris musim baru 2025/2026 akan mulai berlangsung akhir pekan ini. Klub-klub papan atas menggelontorkan dana besar untuk perombakan dengan merekrut pemain anyar.
MANCHESTER United tengah bersiap mendatangkan striker anyar. Dua nama yang terus dikaitkan dengan Setan Merah ialah Ollie Watkins dari Aston Villa dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig.
Dalam empat laga kandang terakhir melawan Spurs, City hanya mampu meraih satu kemenangan.
Rodri hanya memainkan empat pertandingan Liga Primer Inggris musim lalu akibat bergelut dengan cedera ACL yang menimpanya.
Lebih lanjut, meski meraih kemenangan telak, Guardiola menyoroti ukuran skuad City yang terlalu besar.
Kolo Toure dianggap sukses membantu tugas Pep Guardiola saat Manchester City berkompetisi di Piala Dunia Antarklub.
Manchester City gagal melaju ke perempat final Piala Dunia Antarklub usai takluk dari Al Hilal.
