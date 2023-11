U-17 Amerika Serikat Incar Posisi Juara Grup E, Lawannya Prancis

TIMNAS U-17 Amerika Serikat melakoni laga terakhir Grup E Piala Dunia U-17 2023 melawan Prancis di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (18/11) malam. AS berambisi untuk menaklukkan Les Bleus demi merebut posisi juara grup. Kedua tim sudah sama-sama lolos ke 16 besar dan masing-masing mengemas enam poin. Hanya, Prancis unggul selisih gol sehingga menduduki puncak klasemen. Duel pamungkas antara dua tim itu akan menentukan juara grup. AS terbilang memiliki rekor bagus di Piala Dunia U-17. Mereka hanya sekali gagal ikut pada edisi 2013. Baca juga : Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Inggris Vs Brasil dan Senegal Vs Jepang Namun, AS tak pernah menjadi juara. Pencapaian terbaik mereka pada edisi 1999 mencapai empat besar. Penyerang muda tim AS Nimfasha Berchimas bakal kembali menjadi ujung tombak. Dia menunjukkan performa terbaik saat membawa tim menang 2-1 atas Burkina Faso di laga kedua. Baca juga : Timnas U-17 Jepang Siapkan Laga Terakhir Berchimas juga menjadi salah satu top scorer di turnamen berkat tiga gol yang sudah ditorehkannya. Oemain berusia 15 tahun itu masuk ke jajaran pencetak gol terbanyak bersama Kaua Elias dan Rayan (Brasil), Mamadou Doumbia (Mali), serta Idrissa Gueye (Senegal). "Soal top scorer, saya sangat senang bisa mencatatkannya. Tetapi, saya lebih senang jika bisa membawa tim menang terutama pada laga terakhir melawan Prancis. Karena laga tersebut pasti akan berat," ucap Berchimas. "Soal top scorer, jujur saya bahkan tidak memikirkannya. Tapi yang jelas, saya mencetak gol untuk membantu tim memenangkan pertandingan lagi," kata striker Charlotte FC itu. (Z-4)

