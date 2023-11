Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Inggris Vs Brasil dan Senegal Vs Jepang

SEJUMLAH tim nasional U-17 masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket di babak 16 besar Piala Dunia U-17. Berikut jadwal pertandingan U-17 hari ini yang akan menjadi laga penentunya. Dengan mengambil tempat di di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, ada dua laga yang akan dilaksanakan pada Jumat, 17 November 2023, pukul 16.00 WIB. Laga pertama akan dibuka oleh aksi Timnas Polandia kontra Argentina. Laga kedua akan menampilkan duel antara Timnas Inggris dan Brasil. Laga akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB. Dikutip dari FIFA, pertarungan sengit akan terjadi di Grup C Piala Dunia U-17 FIFA, saat juara bertahan Brasil dan juara 2017, Inggris, akan saling berhadapan. Baca juga : Timnas U-17 Jepang Siapkan Laga Terakhir Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, laga tak kalah menarik juga akan ditampilkan oleh Timnas Senegal dan Timnas Jepang. Pertandingan akan dilakukan pada pukul 16.00 WIB bertempat di Stadion Si Jalak Harupat. Pada malam harinya, akan ada duel Timnas Iran dan Kaledonia Baru pada pukul 19.00 WIB. Baca juga : U-17 Tim Samba Junior Bertekad Habis-Habisan di Laga Terakhir Dari daftar klasemen sementara, Timnas Inggris menjadi pemuncak di Grup C dengan mengantongi 6 poin. Di belakangnya, ada Brasil yang mendapat 3 poin dan Iran 3 poin. Untuk Grup D, ada Timnas Senegal yang meraih 6 poin di peringkat pertama grup. Sedangkan Argentina baru mengumpulkan 3 poin, begitu juga dengan Jepang sebanyak 3 poin. Baca juga : U-17 Matador Muda Spanyol Tatap Babak 16 Besar Senin, 20 November 2023 Jadwal Piala Dunia U-17 Jumat, 16 November 2023 GRUP C Inggris Vs Brasil pukul 19.00 WIB di Jakarta International Stadium, Jakarta Iran Vs Kaledonia Baru 19.00 WIB di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung GRUP D Senegal Vs Jepang pukul 16.00 WIB di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung Polandia Vs Argentina pukul 16.00 WIB di Jakarta International Stadium, Jakarta. Demikian kabar terbaru dari ajang Piala Dunia U-17 Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. (Z-4)

SEJUMLAH tim nasional U-17 masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket di babak 16 besar Piala Dunia U-17. Berikut jadwal pertandingan U-17 hari ini yang akan menjadi laga penentunya.

Dengan mengambil tempat di di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, ada dua laga yang akan dilaksanakan pada Jumat, 17 November 2023, pukul 16.00 WIB. Laga pertama akan dibuka oleh aksi Timnas Polandia kontra Argentina.

Laga kedua akan menampilkan duel antara Timnas Inggris dan Brasil. Laga akan berlangsung pada pukul 19.00 WIB. Dikutip dari FIFA, pertarungan sengit akan terjadi di Grup C Piala Dunia U-17 FIFA, saat juara bertahan Brasil dan juara 2017, Inggris, akan saling berhadapan.

Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, laga tak kalah menarik juga akan ditampilkan oleh Timnas Senegal dan Timnas Jepang. Pertandingan akan dilakukan pada pukul 16.00 WIB bertempat di Stadion Si Jalak Harupat.

Pada malam harinya, akan ada duel Timnas Iran dan Kaledonia Baru pada pukul 19.00 WIB.

Dari daftar klasemen sementara, Timnas Inggris menjadi pemuncak di Grup C dengan mengantongi 6 poin. Di belakangnya, ada Brasil yang mendapat 3 poin dan Iran 3 poin.

Untuk Grup D, ada Timnas Senegal yang meraih 6 poin di peringkat pertama grup. Sedangkan Argentina baru mengumpulkan 3 poin, begitu juga dengan Jepang sebanyak 3 poin.

Jadwal Piala Dunia U-17 Jumat, 16 November 2023

GRUP C

Inggris Vs Brasil pukul 19.00 WIB di Jakarta International Stadium, Jakarta

Iran Vs Kaledonia Baru 19.00 WIB di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung

GRUP D

Senegal Vs Jepang pukul 16.00 WIB di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung

Polandia Vs Argentina pukul 16.00 WIB di Jakarta International Stadium, Jakarta.

Demikian kabar terbaru dari ajang Piala Dunia U-17 Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat.