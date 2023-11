U-17 Tim Samba Junior Bertekad Habis-Habisan di Laga Terakhir

TIMNAS Brasil U-17 mengincar kemenangan pada laga terakhir penyisihan Grup C Piala Dunia U-17 2023 menghadapi Inggris U-17 di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (17/11) malam. Laga tersebut bakal krusial bagi Tim Samba junior demi meraih tiket ke babak 16 besar. Status juara bertahan yang dipegang Brasil tengah dipertaruhkan. Laga terakhir melawan Inggris akan menjadi penentu kelanjutan kiprah mereka pada edisi Indonesia ini berlanjut atau abgkat koper lebih awal. Tiga poin diperlukan skuad asuhan pelatih Philipe Leal yang sementara di peringkat dua klasemen. Iran di posisi ketiga bersiap menikung jika Brasil tergelincir. Baca juga : Inggris Pimpin Grup C Piala Dunia U-17, Tekuk Iran 2-1 Phelipe Leal optimistis skuadnya sudah lebih siap mental menghadapi Inggris U-17 setelah pesta sembilan gol ke gawang Kaledonia Baru di laga kedua. Pasalnya, mental pemain sempat turun usai laga pertama kalah dari Iran. "Semua pemain dalam kondisi baik, tidak ada cedera. Semoga akan jadi pertandingan yang menarik bukan hanya untuk Brasil, tapi juga untuk penonton. Kami mengincar kemenangan penting ini," kata Phelipe Leal. Baca juga : Jadi Laga Penentu, Timnas U-17 tak Tertekan Lawan Maroko Bintang Selecao yang bermain di klub Fluminense, Kaua Elias dan Rayan Vitor yang membela klub Vasco da Gama akan kembali menjadi ujung tombak lini serang Brasil. Elias di laga melawan Kaledonia Baru mencetak hattrick sedangkan Rayan Vitor menorehkan brace atau dua gol. "Ini memulihkan mental pemain usai kekalahan lawan Iran, membuat pemain lebih siap menghadapi laga penting melawan Inggris," imbuh Phelipe Leal. Meski begitu, mengalahkan Inggris yang juga berstatus juara edisi 2017 tak akan menjadi pekerjaan yang mudah. Pasalnya, skuad Young Lions akan tanpa beban karena sudah memastikan tiket 16 besar. Brasil unggul selisih gol dari Iran dengan poin sama yakni tiga angka. Adapun Iran di waktu yang sama akan berhadapan dengan Kaledonia Baru. Kemenangan juga menjadi misi Iran yang masih berpeluang lolos. Iran di atas kertas diprediksi tak akan begitu sulit untuk membekap Kaledonia Baru yang di Grup C menjadi bulan-bulanan sudah kebobolan 19 gol dan belum mencetak satu gol pun. Di Grup D, perebutan tempat ke babak sistem gugur juga masih diperjuangkan Argentina dan Jepang. Kedua tim sama-sama berebut posisi kedua sementara ini masing-masing mengemas tiga poin. Argentina akan bertanding melawan Polandia pada laga terakhir penyisihan Jumat (17/11) sore di JIS sedangkan Jepang menghadapi Senegal di Stadion Si Jalak Harupat Bandung. (Z-4)

