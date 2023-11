U-17 Uzbekistan Tahan Spanyol 2-2 pada Laga Penentu Grup B di Solo

TIMNAS Uzbekistan memberi perlawanan gigih atas Spanyol pada laga terakhir Grup B Piala Dunia U-17 yang menentukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11) sore, dengan hasil akhir 2 - 2 (1-2). Hasil itu meloloskan Amirbek Saidov dkk ke babak 16 besar, sebagai peringkat tiga terbaik. Tim Matador Muda yang sudah memastikan lolos 16 besar, begitu wasit Augusto Arogon dari Ekuador meniup peluit awal sempat unggul cepat pada menit ke-10, lewat tendangan Igor Oyono. Gol ini bermula dari umpan Oscar Mesa kepada Roberto Martin, yang menendang kena blok kiper Uzbekistan, M Yusuf Sobirov, yang mantul dan bola rebound, langsung disambar cepat Igor. Baca juga : Uzbekistan Berharap Cetak Sejarah Baru Unggul satu gol, anak anak asuh pelatih Jose Maria Lana terus menekan dan mendominasi permainan atas Uzbekistan, hingga kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-19 lewat ulah Roberto Martin. Tertinggal defisit dua gol, membuat Uzbekistan bangkit untuk mengejar.Tim asuhan Jamoliddin Rakhmatullaev bisa menekan hingga garis pertahanan Spanyol. Baca juga : Mali Hancurkan Uzbekistan 3-0 Sebelum babak pertama usai, yakni pada menit 44+1, Bekhruz Shukurullaev mampu menjebol gawang Spanyol, hingga skor berubah 1 - 2. Pada babak kedua menit ke-54 akhirnya Uzbekistan mampu menyamakan kedudukan 2 - 2 lewat penyerang Amirbek Saidov, memanfaatkan umpan Karimov. Spanyol U-17 mencoba melakukan sejumlah pergantian pemain, dengan memasukkan Pau Prim dan Juga Marc Guiu untuk meningkatkan tekanan. Namun hingga babak kedua berakhir kedudukan tetap 2 - 2. Hasil tersebut membuat Spanyol U-17 kokoh sebagai klasemen teratas Grup B dengan poin 7 sedangkan Uzbekistan U-17 lolos sebagai peringkat 3 terbaik dengan poin 4. Sementara Mali U-17 yang melawan Kanada di Stadion Gelora Bung Tomo menempati urutan kedua dengan Poin 6 usai unggul dengan skor telak 5 - 1. FIFA menyatakan, Spanyol akan tetap berada di Surakarta untuk pertemuan babak 16 besar mereka dengan tim peringkat ketiga terbaik dari Grup A, C atau D pada hari Senin (20/11) mendatang. Sementara, Uzbekistan harus menunggu untuk melihat apakah empat poin mereka cukup untuk mengamankan tempat di fase berikutnya. salah satu dari empat tim terbaik yang finis ketiga. Uzbekistan 2-2 Spanyol | Group B Gol: Igor Oyono (10), Roberto Martin (19), Bekhruz Shukurullaev (45+4), Amirbek Saidov (54) Player of the match: Roberto Martin (Spanyol). (Z-4)

TIMNAS Uzbekistan memberi perlawanan gigih atas Spanyol pada laga terakhir Grup B Piala Dunia U-17 yang menentukan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11) sore, dengan hasil akhir 2 - 2 (1-2). Hasil itu meloloskan Amirbek Saidov dkk ke babak 16 besar, sebagai peringkat tiga terbaik.

Tim Matador Muda yang sudah memastikan lolos 16 besar, begitu wasit Augusto Arogon dari Ekuador meniup peluit awal sempat unggul cepat pada menit ke-10, lewat tendangan Igor Oyono.

Gol ini bermula dari umpan Oscar Mesa kepada Roberto Martin, yang menendang kena blok kiper Uzbekistan, M Yusuf Sobirov, yang mantul dan bola rebound, langsung disambar cepat Igor.

Baca juga : Uzbekistan Berharap Cetak Sejarah Baru

Unggul satu gol, anak anak asuh pelatih Jose Maria Lana terus menekan dan mendominasi permainan atas Uzbekistan, hingga kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-19 lewat ulah Roberto Martin.

Tertinggal defisit dua gol, membuat Uzbekistan bangkit untuk mengejar.Tim asuhan Jamoliddin Rakhmatullaev bisa menekan hingga garis pertahanan Spanyol.

Baca juga : Mali Hancurkan Uzbekistan 3-0

Sebelum babak pertama usai, yakni pada menit 44+1, Bekhruz Shukurullaev mampu menjebol gawang Spanyol, hingga skor berubah 1 - 2. Pada babak kedua menit ke-54 akhirnya Uzbekistan mampu menyamakan kedudukan 2 - 2 lewat penyerang Amirbek Saidov, memanfaatkan umpan Karimov.

Spanyol U-17 mencoba melakukan sejumlah pergantian pemain, dengan memasukkan Pau Prim dan Juga Marc Guiu untuk meningkatkan tekanan. Namun hingga babak kedua berakhir kedudukan tetap 2 - 2. Hasil tersebut membuat Spanyol U-17 kokoh sebagai klasemen teratas Grup B dengan poin 7 sedangkan Uzbekistan U-17 lolos sebagai peringkat 3 terbaik dengan poin 4.

Sementara Mali U-17 yang melawan Kanada di Stadion Gelora Bung Tomo menempati urutan kedua dengan Poin 6 usai unggul dengan skor telak 5 - 1.

FIFA menyatakan, Spanyol akan tetap berada di Surakarta untuk pertemuan babak 16 besar mereka dengan tim peringkat ketiga terbaik dari Grup A, C atau D pada hari Senin (20/11) mendatang.

Sementara, Uzbekistan harus menunggu untuk melihat apakah empat poin mereka cukup untuk mengamankan tempat di fase berikutnya. salah satu dari empat tim terbaik yang finis ketiga.

Uzbekistan 2-2 Spanyol | Group B

Gol: Igor Oyono (10), Roberto Martin (19), Bekhruz Shukurullaev (45+4), Amirbek Saidov (54)

Player of the match: Roberto Martin (Spanyol). (Z-4)