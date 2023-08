Haaland Menangkan Gelar Pemain Terbaik UEFA

PENYERANG Manchester City Erling Haaland terpilih sebagai pemain terbaik UEFA, UEFA Mens Player of the Year 2022/2023, usai membawa The Citizens meraih treble.

"Pemecah rekor dari Manchester City Erling Haaland terpilih sebagai UEFA Mens Player of the Year," ungkap UEFA di laman daring resmi mereka, Jumat (1/9).

Penyerang berusia 23 tahun itu telah mencetak 52 gol dari 53 penampilannya di semua kompetisi.

Di musim perdananya berseragam Manchester City, Haaland telah mempersembahkan trofi Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Championa.

Penyerang timnas Norwegia itu juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Championa 2022/2023 dengan torehan 12 gol.

Selain itu, Haaland juga telah memecahkan rekor gol di Liga Primer Inggris dengan mencatatkan 36 gol dalam satu musim.

Haaland terpilih sebagai pemain terbaik mengalahkan kapten timnas Argentina dan mantan winger PSG Lionel Messi. Selain Messi, Haaland juga mengalahkan salah satu kandidat terkuat lainnya yaitu rekan setimnya di Manchester City Kevin de Bruyne.

Sebelumnya, Haaland juga menyabet gelar individu Professional Footballers Association (PFA) Player of the year musim 2022/2023 yang diberikan oleh Asosiasi Pemain Profesional (PFA) Inggris.

Kini, Haaland menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi pemain terbaik dunia dengan merengkuh gelar individu Ballon D'or usai mengantarkan The Citizens memperoleh treble winner pada musim 2022-2023.

Berikut hasil voting pemain terbaik UEFA Mens Player of the Year 2022/2023 dilansir dari laman UEFA: