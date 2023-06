Rumor: Marcus Thuram Merapat ke Inter Milan

PEMAIN Borussia Monchengladbach Marcus Thuram dikabarkan telah sepakat bergabung dengan Inter Milan.

Dikabarkan oleh pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano, Thuram telah sepakat bergabung dengan finalis Liga Champions musim lalu itu dan akan digaji sekitar 6 juta hingga 6,5 juta euro per musim ditambah signing fee.

"Inter telah mencapai kesepakatan lisan penuh untuk merekrut Marcus Thuram, here we go! Kesepakatan untuk gaji sekitar 6/6,5 juta euro bersih per musim ditambah biaya penandatanganan," cicit Romano lewat Twitter, dikutip Senin (26/6).

Baca juga: Edin Dzeko Resmi Perkuat Ferebahce selama 2 Musim

Romano menambahkan, Nerazzurri sedang bergegas untuk mempersiapkan dokumen pemain yang berposisi sebagai striker itu, yang akan ditandatangani akhir pekan nanti.

"Inter sedang bekerja untuk menyiapkan kontrak dan kemudian menandatanganinya selama akhir pekan," tambah Romano.

Kesepakatan itu sekaligus menepis kabar pemain timnas Prancis di Piala Dunia 2022 Qatar itu akan bergabung dengan Paris Saint-Germain, RB Leipzig, atau AC Milan.

Baca juga: Inzaghi Puji Perjuangan Pemain Inter

"PSG, Leipzig, Milan ditolak," tegas Romano.

Bergabung dengan Monchengladbach pada Juli 2019, Thuram telah tampil 134 kali di seluruh kompetisi dengan mencetak 44 gol dan 29 assists.

Performa terbaik Thuram kala membela klub berjuluk Die Fohlen itu terjadi pada musim lalu saat pemain 25 tahun tersebut tampil 32 kali di seluruh kompetisi dengan mencetak 16 gol dan tujuh assists.

Adapun, bersama timnas Prancis, Thuram hingga kini mengoleksi 10 caps dengan mencetak tiga assists. Ia tampil di dua ajang akbar antarnegara bersama Les Bleus yaitu Piala Eropa 2020 dan Piala Dunia 2022. (Ant/Z-1)