Skuad Garuda Nusantara Diminta Tampil Agresif Saat Hadapi Vietnam

TIM U-20 Indonesia selangkah lagi untuk lolos kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Skuad Garuda Nusantara akan melakoni laga terakhir Grup F melawan Vietnam yang dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/9).

Kedua tim sama-sama sedang berada di atas angin. Tim U-20 Indonesia dan Vietnam sukses menyapu bersih dua laga sebelumnya dengan kemenangan meyakinkan.

Indonesia dan Vietnam sama-sama menang dengan skor 4-0 dan 5-1 dalam dua laga di babak penyisihan, kondisi itu pun membuat Indonesia wajib memetik kemenangan saat melawan Vietnam untuk dapat keluar sebagai juara grup.

Berbicara terkait pertarungan melawan Vietnam, Pelatih Tim U-20 Indonesia Shin Tae-yong menyatakan pertarungan itu akan sangat berbeda dari dua pertandingan sebelumnya saat melwan Timor Leste dan Hong Kong. Karenanya pelatih asal Korea Selatan itu memastikan skuad Garuda Nusantara harus mempersiapkan diri dengan baik.

"Vietnam berbeda dengan Timor Leste dan Hong Kong. Mereka punya kualitas dan mobilitas yang berbeda jauh dari dua tim sebelumnya. Jadi kami harus mempersiapkan dengan baik agar kami bisa menang," ucap Shin Tae-yong dalam keterangan resmi PSSI, Sabtu (17/9).

Disebutkan oleh pelatih berusia 51 tahun itu, agresifitas yang tinggi menjadi salah satu hal penting yang harus ditampilkan skuadnya dalam pertandingan melawan Vietnam, dia juga meminta tim U-20 Indonesia berjuang lebih keras pada pertandingan nanti.

"Kami harus lebih agresif dalam pertandingan nanti dan pastinya harus berusaha lebih keras agar bisa merebut kemenangan," sebutnya.

Baca juga: Timnas akan Hadapi Vietnam, Shin Tae Yong Harapkan Dukungan Suporter

Kegagalan Indonesia melaju ke semifinal pada Piala AFF U-19 2022 beberapa waktu lalu nampaknya masih terasa betul di hati Shin Tae-yong. Saat itu Indonesia mempertanyakan sportivitas pada laga Thailand vs Vietnam yang terkesan bermain aman untuk menjegal Indonesia merebut tiket Final.

Kembali berhadapan dengan Vietnam, Shin Tae-yong pun membawa misi balas dendam pada pertarungan itu. "Memang saat di Piala AFF U-19 Vietnam dan Thailand bermain tidak sportif dan Indonesia dirugikan mereka. Tapi hari ini di rumah kita perlu melakukan balas dendam kepada mereka," tegasnya.

Dia juga meminta supporter Indonesia dapat hadir secara langsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, untuk memberi dukungan kepada skuad Garuda Nusantara dan mensukseskan misi balas dendam Indonesia.

"Kami sangat berharap kedatangan suporter di stadion. Kami ingin membalas hasil Piala AFF U-19," tukasnya.

Dapat diketahui, jika besok pertandingan Indonesia vs Vietnam berakhir imbang atau seri dengan skor berapapun otomatis selisih dan agregat gol masih sama. Maka pertandingan Akan dilanjutkan ke babak penalti.

Sementara kalau Indonesia kalah, maka skuad Garuda Nusantara ada di posisi runner up Grup F dan akan menunggu hasil grup lainnya untuk menentukan siapa yang keluar sebagai best runner up. Seperti diketahui yang berhak lolos ke Uzbekistan yakni hanya 10 tim juara grup dan 5 tim runner up terbaik saja. (PSSI/OL-4)