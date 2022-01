Persipal Palu Berencana Uji Coba ke Pulau Jawa

MANAJEMEN Persipal Palu, Sulawesi Tengah, berencana melakukan try out (uji coba) ke Pulau Jawa. Hal itu dilakukan untuk memantapkan pengalaman, mental, dan strategi pemain menjelang kick off Liga 3 seri Nasional tahun ini.

Ketua Harian Persipal Palu, Rony Tanusaputra mengatakan, persiapan try out sudah matang dan tim pun akan berangkat ke Pulau Jawa pertengahan Januari mendatang. "Try out tadinya direncanakan di Pulau Kalimantan, namun setelah banyak pertimbangan akhirnya try out dipindahkan ke Pulau Jawa," terangnya, Selasa (4/1).

Menurut Rony, di Pulau Jawa skuad Persipal Palu akan fokus try out di

Surabaya. Di sana, nantinya ada coach Hanafing yang sekarang menjadi direktur teknik Persipal Palu yang mengatur dan memudahkan tim mencari lawan latih tanding.

"Di Jawa Timur banyak klub, baik itu di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Jadi, saya pikir tempat yang sangat tepat kita uji coba atau try out ke sana," ungkapnya.

Rony berharap, tim bisa memberikan hasil terbaik pada masa try out nanti sehingga bisa menjadi bekal untuk mengarungii Liga 3 seri Nasional. "Yang pasti kita etap optimistis skuad Persipal Palu bisa memberikan yang terbaik," tandasnya. (OL-15)