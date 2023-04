Puisi-puisi Jean Cocteau

Kebangkitan

Kulihat mulut singa menganga

dan senyum ranum buaya muda,

air sungai mengaliri dusun-dusun;

di kepulauan rempah-rempah,

betapa elok nian bagai putra

seorang pelaut dan ratu janda.

Pelaut itu meninggalkan suara sirene,

sedang ratu meratap ke selatan pulau kecil;

inilah Diana yang tiba dari barak

bermimpi begitu singkat saat

fajar dan lentera hampir padam.

Tiba-tiba kami semua terbangun

dengan pakaian compang-camping.



Di Atas Ombak

Lelaki berkain rajutan garis-garis

membuat ombak bertunas–apakah ini badai?

Semua terombang-ambing.

Gadis berenang mencurahkan

isi perasaannya ke wuwungan langit.

Alunan waltz, menembus gerbong zamrud

saat mawar membengkak di patalnya;

komidi putar mebawakan kabar lagi,

musim bersemi di dasar laut.



Malaikat Heurtebise

I

Malaikat Heurtebise menaiki tangga

mendekapku dengan sayapnya

menebar sutra, menyegarkan ingatan.

Bengis, tidak bergerak, dan sendirian

memungut batu akik di atas sadel kuda

begitu supranatural.

II

Malaikat Heurtebise, mendekapku

dengan kebrutalan yang luar biasa.

Rekan, tolong jangan melompat

terlalu tinggi. Di sini bunga mekar

begitu anggun perawakannya.

Kau membaringkanku. Itu perilaku buruk.

Aku memegang kartu as, lihat!

Apa yang kamu miliki?

III

Malaikat Heurtebise mendorongku;

kau, Tuhan Yesus, dan belas kasihan.

Angkat aku, angkat aku lebih tinggi

lututmu yang runcing dan murni.

Lepaslah ikatan jempol dari talimu!

Aku sedang sekarat.

IV

Malaikat Heurtebise dan malaikat

Cegeste terbunuh dalam perang–

sungguh menakjubkan peristiwa itu.

Lebih baik menjadi orang-orangan

daripada memiliki sikap menakutkan.

Pohon ceri tumbuh di selingkung gereja

rerantingnya bergerak-gerik ditiup angin.

V

Malaikat pelindungku, Heurtebise;

aku menjagamu, aku memukulmu,

aku menghancurkanmu. Setiap jam

aku dibentuk sebagai pelindungmu.

Berjaga-jagalah di musim panas!

Namun, aku menantangmu jika kau lelaki

akui saja cantikmu, wahai bidadari putih!

Pada gambar, kau abadi bersama

dentuman magnesium.



Pada pelabuhan tua Venesia, kudengar ratapan Toreador yang malang.



Karamel Lembut

Ambillah seorang gadis muda,

isi dia dengan es dan gin

aduk semuanya sampai menyatu padu

dan kembalikan dia ke keluarganya

halo, halo, operator jangan putuskan aku.

Ah! Betapa sedihnya menjadi raja binatang,

tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun

oh, cinta ialah kejahatan terburuk!

Ambillah seorang gadis muda,

isi dia dengan es dan gin

taruh sedikit angostura di mulutnya

aku mengenal seorang pria yang tidak bahagia dalam cinta

siapa yang memainkan Nocturnes karya Chopin dengan drum?

Halo, halo, operator jangan putuskan sambungan ini

aku sedang berbicara dengan... aku sedang berbicara dengan... halo, halo?

Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun.

Tidakkah kau menemukan beberapa lukisanku...?

Kami memberi tahu anak-anak untuk mencuci tangan

namun tidak pernah menyuruh mereka mencuci gigi...

dengan karamel yang lembut–



Toreador

Pepita Ratu Venesia

saat kau berada di bawah tribun

para pendayung gondola memanggilmu:

awas –Toreador!

Tidak ada yang menguasai hatimu

di istana agung, tempat kau berbaring

dan di dekatmu pembantu tua menunggu

untuk menyaksikan pertunjukan Toreador.

Toreador, si paling berani dari semuanya

sesuatu bisa terjadi di Piazza San Marco.

Banteng liar dan jorok

jatuh terhunus oleh pedangmu sendiri

bukan kebanggaan menghampiri

isi hatimu di bawah jubah emas

bagi seorang dewi muda

saat gairah membara, Toreador.

(Menahan diri)

Gadis Spanyol yang cantik

di gondolamu

berdansa dan berjingkrak

carmencita

di bawah mantilamu

mata berbinar

mulut bersinar

dihiasi Pepita–si biji labu kecil.

Besok adalah Hari Saint Escurio,

dia akan bertarung sampai mati

layar-layar memenuhi kanal

merayakan Toreador yang

melebihi keindahan Venesia

gemetar aku mengetahui takdirmu

tapi mengapa benci tali-tali sepatu mereka,

apa kau menderita, Toreador?

Sebab aku tidak melihat kemunculanmu,

kau sembunyi di balik pohon jeruk,

sedang Pepita sepi sendiri di jendela

kau cuma berpikir tentang balas dendam.

Di bawah kaftan kau menyelip belati

kecemburuan menggerogoti hatimu

dan kesendirian bercampur deru ombak

kau menangis penuh kesedihan.

Begitu banyak penunggang kuda!

Kerumunan pun kian membuncah!

Memenuhi arena hingga batas

orang-orang terus berdatangan ke liga

apa untuk menghiburmu?

Toreador! Dia memasuki arena

dengan ketenangan melebih tuannya,

namun hampir tidak bisa berjalan

oh, Toreador yang malang.

Mimpi suram enggan menghampiri lagi

daripada mati di depan mata orang-orang

lebih baik dia merasakan tusukan tanduknya;

di atas alis ada sedih dan pilu

dia melihat Pepita yang duduk di sana,

menawarkan tatapan dan tetubuh

pada pelabuhan tua Venesia

kudengar ratapan Toreador yang malang.



Jean Maurice Eugene Clement Cocteau (5 Juli 1989-11 Oktober 1963), penyair, pelukis, dan sutradara Prancis. Dia terkenal lewat novel Les Enfants Terribles (1929) dan film-filmnya, antara lain; Blood of a Poet (1930), Les Parents Terribles (1948), Beauty and the Beast (1946), dan Orpheus (1949). Pada 1912, Cocteau pernah bekerja sama dengan seniman Belarusia Leon Bakst (1866-1924) untuk sebuah pertunjukan Ballets Russes dengan penari Tamara Karsavina dan Vaslav Nijinsky. Puisi-puisi Cocteau diterjemahkan oleh Iwan Jaconiah, penyair, editor puisi Media Indonesia, dan kurator antologi puisi Doa Tanah Air: suara pelajar dari negeri Pushkin, Pentas Grafika, Jakarta, 2022. Ilustrasi header: Jean Cocteau, Les trois-yeux (The Three-Eyes), 1958. (SK-1)