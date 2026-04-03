Rumah Ono Surono Digeledah, Permintaan Matikan CCTV Dipersoalkan

Wakil Ketua DPRD Jawa Barar Ono Surono

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan. Ia menyebut KPK sewenang-wenang dalam proses hukum yang dilakukan KPK.

"Saya menghormati penegakan hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan mencederai prinsip keadilan," ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Barat itu.

Menurut dia, permintaan untuk mematikan CCTV saat penggeledahan serta tidak adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan hal yang sangat serius dan tidak bisa ditoleransi.

"Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut integritas lembaga penegak hukum. Jika prosedur dasar saja diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan, ada apa di balik semua ini?," tegasnya.

Dia menambahkan penyitaan barang-barang yang diduga tidak memiliki kaitan dengan perkara menguatkan kesan adanya tindakan yang dipaksakan.

Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat tekanan.

"Saya mengingatkan dengan keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak kehilangan kepercayaan publik akibat praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip hukum. Jangan sampai proses ini menimbulkan persepsi sebagai pesanan politik yang ditujukan untuk menekan Ono Surono," tandasnya. (H-4)