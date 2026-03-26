Angka Kecelakaan Lebaran 2026 Turun Diapresiasi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, atas menurunnya angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Berdasarkan data PT Jasa Raharja, terjadi penurunan tingkat fatalitas korban jiwa sebesar 28% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia pada mudik dan arus balik Lebaran tahun 2026 tercatat sebanyak 228 orang, menurun dibandingkan 318 orang pada tahun lalu.
Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menilai, capaian ini merupakan hasil kerja keras Kakorlantas Polri beserta seluruh jajaran dalam mengelola arus lalu lintas selama periode Lebaran yang identik dengan lonjakan mobilitas masyarakat.
“Penurunan angka kecelakaan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan koordinasi yang baik di lapangan. Kami mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Kakorlantas Polri dan seluruh jajaran,” ujar Gus Falah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/3).
Meski demikian, Gus Falah mengingatkan agar upaya perbaikan tidak berhenti. Ia mendorong Kakorlantas Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan dan manajemen lalu lintas, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan pada musim mudik Lebaran di tahun-tahun mendatang.
“Ke depan, kami berharap inovasi dan evaluasi terus dilakukan. Sebab, satu nyawa pun sangat berharga dan harus kita lindungi,” tegasnya.
Gus Falah juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas, khususnya pada momentum mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan di Indonesia. (Cah)
