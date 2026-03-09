Prabowo Sebut Jembatan Salah Satu Bentuk Kehadiran Negara

Presiden Prabowo Subianto.(Biro Pers Sekretariat presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pembangunan ratusan jembatan di berbagai daerah merupakan bukti kehadiran negara hingga ke tingkat paling kecil di masyarakat.

Prabowo mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kerja keras Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, khususnya Satgas Jembatan, yang ditugaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung di berbagai wilayah.

"Ini bukti sekali lagi bahwa pemerintah pusat, Pemerintah Republik Indonesia hadir," ujar Prabowo dalam konferensi video dari Jakarta, Senin (9/3).

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah secara khusus membentuk satgas tersebut dan menugaskan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk memimpin langsung pembangunan jembatan di berbagai daerah.

Menurut Prabowo, seorang jenderal bintang empat memimpin langsung pembangunan jembatan, baik yang berukuran besar maupun jembatan kecil yang berada di desa-desa.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan tanpa kehadiran negara.

Presiden menilai pembangunan infrastruktur seperti jembatan menjadi bagian penting untuk memastikan akses masyarakat tetap terjaga.

"Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan," tegas Prabowo.

Presiden baru saja meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai daerah, termasuk di wilayah bencana seperti Aceh, sekaligus memuji kerja cepat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menyelesaikan pembangunannya.

Prabowo, dalam konferensi video dari Jakarta, Senin, mengatakan peresmian tersebut meliputi 77 jembatan Bailey, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan perintis yang dibangun dalam waktu sekitar 2,5 bulan.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Senin, 9 Maret tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 77 Jembatan Bailey, 59 Jembatan Armco, dan 82 Jembatan Perintis," kata Prabowo sebagaimana dikutip dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin sore.

Presiden menyebut penyelesaian ratusan jembatan tersebut menunjukkan kesungguhan para prajurit TNI dan petugas di daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun wilayah yang membutuhkan akses penghubung. (Ant/P-3)