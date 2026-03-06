Publik Diajak Memahami Konsep Ekonomi yang Diterapkan Presiden Prabowo

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KONSEP Prabowonomics resmi diperkenalkan lewat buku karya aktivis Syahganda Nainggolan dengan judul "Prabowonomics, Demokrasi, dan Tantangan ke Depan" yang diluncurkan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (5/3).
Syahganda di lokasi, menjelaskan walau tidak seluruhnya, tapi sekitar 30 persen isi buku tersebut secara khusus mengulas "Prabowonomics" yang disebutnya sebagai strategi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.
Gagasan ini muncul, lanjut dia, di tengah kondisi ekonomi dunia yang bergejolak serta dampak perang di berbagai kawasan yang mempengaruhi stabilitas nasional.
Ia menekankan bahwa pesan utama buku ini adalah membangun kepercayaan publik agar tetap bersatu di bawah kepemimpinan nasional demi meraih hasil kebijakan yang nyata, guna menavigasi Indonesia keluar dari jerat krisis ekonomi dan dinamika geopolitik dunia.
"Ekonomi dunia sedang bergejolak. Saya berharap kepemimpinan Prabowo Subianto bisa membawa bangsa ini bangkit. Pesan buku ini sederhana, agar rakyat percaya kepada Presiden Prabowo sebagai orang yang tepat memimpin republik di saat krisis seperti sekarang," katanya.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang hadir sebagai keynote speaker, menilai karya buku ini tidak hanya berbicara soal angka-angka ekonomi, tetapi juga refleksi kritis terhadap demokrasi dan persatuan nasional.
"Saya sudah membaca buku ini. Judulnya memang fantastis, tapi isinya berisi berbagai pandangan tentang demokrasi, koreksi yang membangun, dan persatuan nasional. Buku ini memang harus dibaca," kata Dasco.
Senada dengan Dasco, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menyambut buku ini sebagai ruang gagasan bagi masa depan Indonesia.
Acara ini sendiri turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Selain jajaran menteri, hadir pula Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, hingga tokoh buruh Jumhur Hidayat, yang menjadikan peluncuran ini sebagai panggung konsolidasi gagasan lintas sektor. (Ant/P-3)
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Indonesia dinilai memiliki ketahanan pangan yang kuat sehingga tetap aman meskipun banyak negara lain menghadapi kesulitan akibat gejolak global.
Ratusan jembatan itu dibangun untuk membantu masyarakat di daerah terdampak bencana dan wilayah-wilayah yang membutuhkan akses penghubung.
Seorang jenderal bintang empat memimpin langsung pembangunan jembatan, baik yang berukuran besar maupun jembatan kecil yang berada di desa-desa.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Pengamat politik Rocky Gerung menantang kalangan akademisi untuk melakukan pengujian metodologis terhadap gagasan ekonomi "Prabowonomics".
Menurut Ferry, program Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dari gagasan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, yakni pendekatan ekonomi yang menempatkan rakyat
IKATAN Alumni SMAN 37 Jakarta (IKA SMAN 37) membentuk divisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur organisasinya.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swis, bukan sekadar seremoni diplomatik.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Zurich untuk menghadiri WEF Annual Meeting 2026 di Davos dan dijadwalkan memaparkan konsep Prabowonomics.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved