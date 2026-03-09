Panglima TNI Siaga 1, TNI AL Pertebal Keamanan di Pelabuhan dan Objek Vital

Foto udara aktivitas penyeberangan Selat Bali di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026)(ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.)

PANGLIMA TNI menetapkan siaga 1 melalui telegram yang dikirimkan beberapa waktu lalu. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia mengatakan jajarannya akan melaksanakan penebalan keamanan di laut Jakarta.

Menurutnya pengamanan TNI siaga 1 itu bukan hanya untuk antisipasi dampak dari ekskalasi konflik di timur tengah, TNI AL juga akan memastikan keamanan lalulintas kapal penumpang selama arus mudik di masa Lebaran.

"Eskalasi di laut jelas akan dilaksanakan penebalan (pengamanan) pada tempat-tempat tertentu, sektor tertentu yang sudah kita prioritaskan, objek vital nasional," ujarnya di Markas Kodaeral III, Jakarta Utara, Senin (9/3).



Ia mengungkapkan bahwa ada permintaan penebalan penjagaan dari PT Pelindo dan PT Pelni terutama di elabuhan-pelabuhan.

Seperti diberitakan, beredar Telegram Panglima TNI Siaga 1 dengan Nomor TR/283/2026.

Adapun isi telegram Panglima TNI Siaga 1 seluruh jajaran TNI untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis dan sentra perekonomian antara lain bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan soal siaga 1 TNI tersebut. Ia menyebut TNI secara kemampuan dan kekuatan diminta selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan internasional, regional, maupun nasional. (Ant/H-4)