Panglima TNI Siaga 1, TNI AL Pertebal Keamanan di Pelabuhan dan Objek Vital

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PANGLIMA TNI menetapkan siaga 1 melalui telegram yang dikirimkan beberapa waktu lalu. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia mengatakan jajarannya akan melaksanakan penebalan keamanan di laut Jakarta.
Menurutnya pengamanan TNI siaga 1 itu bukan hanya untuk antisipasi dampak dari ekskalasi konflik di timur tengah, TNI AL juga akan memastikan keamanan lalulintas kapal penumpang selama arus mudik di masa Lebaran.
"Eskalasi di laut jelas akan dilaksanakan penebalan (pengamanan) pada tempat-tempat tertentu, sektor tertentu yang sudah kita prioritaskan, objek vital nasional," ujarnya di Markas Kodaeral III, Jakarta Utara, Senin (9/3).
Ia mengungkapkan bahwa ada permintaan penebalan penjagaan dari PT Pelindo dan PT Pelni terutama di elabuhan-pelabuhan.
Seperti diberitakan, beredar Telegram Panglima TNI Siaga 1 dengan Nomor TR/283/2026.
Adapun isi telegram Panglima TNI Siaga 1 seluruh jajaran TNI untuk mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah.
Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis dan sentra perekonomian antara lain bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan soal siaga 1 TNI tersebut. Ia menyebut TNI secara kemampuan dan kekuatan diminta selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan internasional, regional, maupun nasional. (Ant/H-4)
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut kapal induk Giuseppe Garibaldi buatan Italia ditargetkan tiba di Indonesia sebelum HUT TNI 5 Oktober 2026.
MENSOS Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan santunan dengan total nilai Rp345 juta kepada ahli waris 23 Prajurit Korps Marinir TNI AL yang gugur akibat bencana tanah longsor Cisarua.
Upaya penyelundupan dua kontainer arang bakau di Dermaga 210 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, digagalkan..
TNI AL bersama Gakkum Kehutanan menggagalkan penyelundupan 74 ton arang bakau ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, selamatkan ekosistem pesisir.
Komando Armada (Koarmada) TNI AL menurunkan sejumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk membantu pencarian korban kapal wisata KM Putri Sakinah yang tenggelam.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Program Green Terminal dirancang sebagai skema sertifikasi fasilitas pelabuhan berbasis delapan pilar keberlanjutan.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka melonjak.
JICT mengoperasikan dua side loader electric vehicle (EV) dan dua reach stacker EV sebagai upaya memperkuat modernisasi peralatan dan menjawab tantangan kinerja terminal pelabuhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved