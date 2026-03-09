Kejagung Geledah Kantor Ombudsman RI

Headline
KEJAKSAAN Agung atau Kejagung menggeledah kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin (9/3).
Pengeledahan terhadap kantor Ombudsman itu merupakan mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait minyak mentah atau crude palm oil (CPO). Kantor Ombudsman RI digeledah penyidik.
"Benar ada (penggeledahan)," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Maret 2026.
Anang enggan memerinci barang yang dicari penyidik. Kasus ini tidak terkait dengan perkara utama minyak goreng.
"Pasal 21 perintangan penyiidikan dan penuntutan perkara migor (minyak goreng)," ujar Anang.
Penggeledahan Kejagung terhadap kantor Ombudsman RI masih berlangsung. Ada data tiga perusahaan terkait yang dicari oleh penyidik.
Selain di gedung Ombudsman, penyidik juga menggeledah rumah salah seorang komisioner Ombudsman RI. Namun, ia tidak mengungkapkan identitas komisioner tersebut.
Ia mengatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan terpidana Marcella Santoso dan tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Kasus ini merupakan pengembangan dari gugatan perdata yang dilayangkan tiga korporasi tersebut ke PTUN. Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi untuk memperkuat gugatan tersebut. (Ant/H-4)
