Ulama Apresiasi Langkah Prabowo

Prabowo Subianto mengundang para ulama untuk berdialog pada Kamis (5/3/2026) malam.(Dok Biro Setpres)

SEJUMLAH tokoh agama Islam menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan negara, yang dinilai diarahkan untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan nasional.

Sikap tersebut disampaikan para ulama usai menghadiri silaturahmi Presiden dengan para kiai dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3).

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani mengatakan para tokoh agama memahami arah kebijakan Presiden sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepentingan negara.

"Presiden mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia. Para ulama dan para kiai memahami hal tersebut sebagai sikap Presiden yang ditempuh pada jalan yang baik dan benar," ujar Muzani.

Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga meminta dukungan moral dari para tokoh agama untuk menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan.

"Karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan dukungan serta mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar," sambungnya.

Dukungan juga datang dari Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Mohammad Hasib Wahab Hasbullah. Ia menilai sejumlah program ekonomi pemerintah menunjukkan upaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Intinya saya mendukung dan mengapresiasi program ekonominya, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama rakyat kita akan semakin makmur," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud menilai pemerintah juga tengah berupaya menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, termasuk konflik internasional yang berdampak luas.

"Indonesia akan terus berusaha agar perang dapat dihentikan dan perdamaian dapat tercapai. Karena itu beliau akan berusaha sekuat tenaga untuk, pertama, melindungi bangsa kita sendiri, dan kedua, turut andil menciptakan dunia yang damai," ujarnya.

Menurut Marsudi, kalangan ulama akan terus memberi dukungan terhadap berbagai langkah pemerintah yang dinilai penting bagi kepentingan bangsa.

"Kami para kiai dan pimpinan agama antusias menyambut beliau serta mendukung beliau untuk berusaha sekeras-kerasnya, baik demi kemajuan bangsa Indonesia maupun untuk perdamaian dunia," jelasnya.

Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin juga menyinggung komitmen Prabowo dalam mendorong perdamaian, termasuk terkait isu Palestina. Ia menyebut sikap tersebut menyentuh banyak tokoh agama yang hadir dalam pertemuan tersebut.

"Satu semangat yang membuat kami terharu, bahwa kata beliau untuk kebaikan umat, bangsa, dan juga untuk umat Islam di dunia, apalagi di Palestina dan di berbagai wilayah, sekecil apapun kemungkinan, kata beliau ‘Saya tertantang untuk berusaha’. Dan itu membuat kami terharu, dan kami semua juga punya semangat yang sama," pungkasnya. (E-4)