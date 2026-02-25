Prabowo Soroti Gaza dan Tepi Barat

Headline
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan perlunya koordinasi lebih erat antara Indonesia dan Yordania dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat. Hal itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Abdullah II, di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menilai posisi geografis Yordania yang berbatasan langsung dengan kawasan konflik menjadikan negara itu mitra strategis bagi Indonesia dalam memahami perkembangan situasi di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Yordania.
"Jadi terima kasih banyak, Yang Mulia, atas tawaran dukungan yang baik bagi kontingen kami. Kami berharap dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang erat, karena Anda berada paling dekat dengan persoalan di Gaza," ujar Prabowo.
Selain Gaza, perhatian Indonesia juga tertuju pada dinamika di Tepi Barat. Prabowo menyampaikan kekhawatiran bahwa situasi di wilayah tersebut berpotensi memengaruhi berbagai upaya stabilisasi dan kemanusiaan yang sedang dijalankan.
"Kami sangat prihatin terhadap permasalahan di Tepi Barat. Kami merasa hal ini dapat memengaruhi keberhasilan apa pun yang sedang kita upayakan di Gaza," tutur Prabowo.
Ia menambahkan, Indonesia dan Yordania memiliki pandangan sejalan dengan sejumlah negara kawasan dalam mendorong stabilitas regional dan penyelesaian konflik. Karena itu, menurutnya, komunikasi dan koordinasi antartim kedua negara perlu ditingkatkan agar respons terhadap perkembangan situasi bisa dilakukan secara cepat dan terukur.
"Karena itu, kami ingin memperkuat dan meningkatkan kerja sama ini. Saya pikir tim saya akan bekerja sangat dekat dengan tim Anda agar kita selalu berada pada posisi yang memahami situasi secara menyeluruh. Kita mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi," pungkas Prabowo. (E-4)
