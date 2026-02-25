Raja Abdullah Puji Sikap Indonesia soal Upaya Perdamaian di Palestina

Presiden Prabowo Subianto disambut Raja Yordania, Abdullah II.(Dok Biro Setpres)

KOMITMEN Indonesia terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina mendapat apresiasi langsung dari Raja Yordania, Abdullah II. Pujian itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah II menilai posisi Indonesia penting dalam merespons berbagai tantangan di kawasan Timur Tengah. "Peran bangsa Anda, saya pikir, dalam semua tantangan di wilayah itu sangat penting. Saya tahu betapa Anda berkomitmen pada solusi dua negara, betapa Anda menghargai masa depan orang-orang positif," ucap Raja Abdullah II.

Ia menyebut komitmen Indonesia terhadap perdamaian sebagai langkah yang memiliki arti mendalam, tak hanya secara diplomatik, tetapi juga secara emosional bagi rakyat Yordania.

"Ini adalah sesuatu, jelas, yang menghangatkan hati kita. Saya tahu bahwa Anda berkomitmen untuk kedamaian dan ketenangan yang besar. Dan sekali lagi, komitmen Anda yang sungguh-sungguh untuk melindungi orang-orang, kita semua, saya pikir, sangat penting," tuturnya.

Raja Abdullah II juga menyatakan kesiapan Yordania untuk mendukung peran Indonesia dalam mendorong upaya perdamaian tersebut. Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis, baik secara politik maupun ekonomi, untuk terlibat aktif dalam dinamika kawasan.

"Saya menantikan diskusi ini tentang bagaimana kita dapat membantu saudara dan saudari kita dalam usaha ini," jelasnya.

Hubungan Indonesia dan Yordania sendiri telah terjalin selama beberapa dekade, mencakup kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga investasi. Dalam suasana hangat, Raja Abdullah II menegaskan kedekatan historis kedua negara.

"Selalu menyenangkan bertemu Anda, khususnya di rumah kedua Anda di Yordania. Saya tahu bahwa orang-orang saya, orang-orang Anda, tahu bahwa kita memiliki hubungan persaudaraan yang sangat istimewa di antara kami berdua selama bertahun-tahun," pungkas Raja Abdullah II. (E-4)