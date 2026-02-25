Soal Konflik Gaza, Prabowo Tegaskan Solusi Dua Negara

Headline
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kembali posisi Indonesia soal konflik Palestina saat bertemu Raja Yordania, Abdullah II, di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2). Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menyatakan dukungan tegas terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik yang berkelanjutan.
"Ya, Indonesia berkomitmen untuk melakukan apa pun yang dapat kami lakukan demi tercapainya solusi yang langgeng dan menurut pandangan kami, satu-satunya solusi yang benar-benar berkelanjutan adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka," ujar Prabowo dikutip dari siaran pers.
Pernyataan tersebut menegaskan garis diplomasi Indonesia yang konsisten mendorong kemerdekaan Palestina melalui skema dua negara. Di hadapan Raja Abdullah II, Prabowo juga menyebut Indonesia siap terlibat dalam berbagai inisiatif internasional yang bertujuan mencari penyelesaian jangka panjang.
Ia menyinggung keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace serta dukungan terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Board of Peace dan kami mendukung rencana 20 poin dari Presiden Donald Trump, semuanya dilakukan dengan tujuan dan upaya untuk melakukan apa pun yang kami bisa, guna mencapai solusi yang langgeng tersebut," terang Prabowo.
Selain isu Palestina, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat. Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pemerintah Yordania dan menyebut negara tersebut sebagai rumah keduanya. Ia juga menyampaikan ucapan khusus kepada rakyat Yordania di momen Ramadan.
"Atas nama Indonesia dan secara pribadi, saya juga ingin menyampaikan Ramadan Mubarak kepada rakyat Yordania," ucap Prabowo. (E-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan perlunya koordinasi lebih erat antara Indonesia dan Yordania dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat.
