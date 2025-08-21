Pimpinan Buka Peluang Evaluasi Tunjangan Rumah untuk Anggota DPR(Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez )

KETUA DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan. Pernyataan itu disampaikan menyusul kritik tajam dari publik terkait besaran tunjangan tersebut.

"Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

Puan mengatakan tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada anggota DPR. Karena seluruh rumah jabatan telah diserahkan kembali kepada negara.

"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara. Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana,” ucap Puan.

Terkait nilai tunjangan rumah yang dinilai publik besar, Puan menyatakan bahwa besaran tersebut telah melalui proses kajian sesuai dengan kondisi di Ibu Kota. Namun, dia memastikan tetap menyerap masukan masyarakat terkait sorotan tersebut.

"Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR," ucap Puan. (P-4)