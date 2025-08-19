Pantas kah di Tengah Kondisi Ekonomi Saat Ini Gaji DPR Naik?

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bahwa gaji anggota DPR tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini diklaim terjadi kurang lebih 15 tahun.
“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan efisiensi,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Dia mengatakan bahwa gaji yang para wakil rakyat terima tidak mengalami kenaikan. Khusus pimpinan DPR, gaji yang diterima disebut Rp6,5 juta.
“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah (untuk pimpinan DPR), hampir 7 juta,” ujar Adies.
Adies klaim para anggota dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.
“Tapi dengan gaji yang kurang lebih 6,5 jutaan per bulan dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.
Dia juga mengungkapkan terjadi penyesuaian terhadap beberapa komponen tunjangan, bukan gaji pokok. Dia mencontohkan tunjangan beras naik menjadi sekitar Rp12 juta per bulan dari sebelumnya Rp10 juta.
Lalu, tunjangan bensin Rp7 juta per bulan. Sebelumnya, tunjangan untuk bahan bakar kendaraan itu hanya Rp4-5 juta per bulan.
"Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4-5 juta sebulan," kata Adies.
Dia mengakui adanya penyesuaian pada sejumlah tunjangan yang membuat total pendapatan atau take home pay anggota dewan kini meningkat. Bahkan, mencapai kisaran Rp70 juta per bulan. Selain itu, ada juga tambahan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. (Fah/P-3)
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
DUKUNGAN terhadap Adies Kadir muncul untuk kembali memimpin MKGR.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir meninjau pelaksanaan Program Makkah Route bagi jamaah haji asal Indonesia, khususnya embarkasi Solo, Tahun 2025.
Peningkatan status ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang melakukan perombakan dengan memutasi 199 hakim dan 68 panitera
Kritik tak selalu berarti penolakan, melainkan bentuk cinta terhadap negeri.
Sebanyak 46% responden menyatakan pendapatan mereka tidak berubah dibandingkan tahun lalu, sementara 18% mengalami penurunan.
Lonjakan harga ini terjadi menyusul mulai naiknya harga minyak sawit di dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi.
KASUS bunuh diri satu keluarga terjadi berulang di Tanah Air. Tragedi ini tidak hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga cerminan dari tekanan ekonomi dan sosial.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong masyarakat kelas menengah untuk hati-hati dalam mengelola keuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved