Pantas kah di Tengah Kondisi Ekonomi Saat Ini Gaji DPR Naik?

Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.(MI)

WAKIL Ketua DPR Adies Kadir mengatakan bahwa gaji anggota DPR tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini diklaim terjadi kurang lebih 15 tahun.

“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan efisiensi,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

Dia mengatakan bahwa gaji yang para wakil rakyat terima tidak mengalami kenaikan. Khusus pimpinan DPR, gaji yang diterima disebut Rp6,5 juta.

Baca juga : Tunjangan Naik, Wakil Ketua DPR: Menkeu Kasihan ke DPR

“Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah (untuk pimpinan DPR), hampir 7 juta,” ujar Adies.

Gaji Pokok?

Adies klaim para anggota dewan memaklumi belum adanya kenaikan gaji pokok. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran.

“Tapi dengan gaji yang kurang lebih 6,5 jutaan per bulan dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.

Baca juga : Gaji Anggota DPR Rp70 Juta, Tunjangan Rumah Rp50 Juta

Dia juga mengungkapkan terjadi penyesuaian terhadap beberapa komponen tunjangan, bukan gaji pokok. Dia mencontohkan tunjangan beras naik menjadi sekitar Rp12 juta per bulan dari sebelumnya Rp10 juta.

Besaran Tunjangan?

Lalu, tunjangan bensin Rp7 juta per bulan. Sebelumnya, tunjangan untuk bahan bakar kendaraan itu hanya Rp4-5 juta per bulan.

"Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4-5 juta sebulan," kata Adies.

Dia mengakui adanya penyesuaian pada sejumlah tunjangan yang membuat total pendapatan atau take home pay anggota dewan kini meningkat. Bahkan, mencapai kisaran Rp70 juta per bulan. Selain itu, ada juga tambahan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. (Fah/P-3)