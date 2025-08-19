Wakil Ketua DPR Luruskan soal Anggota Joget saat Sidang Tahunan

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir(DPR RI)

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa sejumlah anggota DPR RI berjoget di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8) setelah acara inti dan pidato-pidato kenegaraan selesai.

Menurut dia, para wakil rakyat itu berjoget ketika mendengar musik yang dimainkan oleh grup musik taruna sejumlah lembaga pendidikan. Dengan lagu yang memiliki irama bersemangat, dia menilai bahwa para anggota DPR RI itu terbawa emosi hingga berjoget.

"Dan substansinya yang penting pada saat rapat paripurna, inti daripada pidato kenegaraan itu semua berjalan dengan hikmat dan baik-baik saja. Aksi joget itu kan bisa dibilang sebagai antusiasme para anggota DPR RI dalam memeriahkan hari kemerdekaan kita," kata Adies, Selasa (19/8).

Hal tersebut disampaikan Adies menanggapi viralnya video sejumlah anggota DPR RI berjoget di sela rangkaian Sidang Tahunan MPR menjadi sorotan. Video viral di media sosial ini menampilkan anggota DPR tampak asyik berjoget dan mendapatkan kritik dari masyarakat.

“Kami memahami adanya kritik yang muncul, namun dapat dipastikan bahwa hal ini tidak mengurangi keseriusan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Komitmen kami tetap teguh untuk bekerja profesional dan menjaga marwah lembaga, sembari tetap mengapresiasi budaya serta semangat kebersamaan bangsa,” tegas Adies.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan aksi joget dari sejumlah wakil rakyat tersebut. Adies menegaskan, para Anggota DPR RI tetap menjalankan tugas dengan mendengar aspirasi masyarakat di daerah.

“Tugas-tugas juga yang dilakukan oleh kawan-kawan anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing berjalan dengan baik. Semua turun mendengarkan langsung aspirasi daripada masyarakat yang ada di daerah,” ujar Adies.

Ia memastikan, lembaganya akan terus bekerja keras, profesional, dan fokus dalam menjalankan amanah rakyat sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Adies menegaskan, DPR RI berpegang teguh untuk bekerja profesional dan menjaga marwah lembaga sembari tetap mengapresiasi budaya serta semangat kebersamaan bangsa. (Ant/P-4)