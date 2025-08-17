Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo Komandan Upacara Penurunan Bendera

Tangkapan layar Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo bertugas sebagai komandan upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.(ANTARA/Fathur Rochman)

Kolonel Pnb Sunar Adi Wibowo bertugas sebagai komandan upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Sebagaimana tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, hari ini, disebutkan, dia lahir di Gombong, Jawa Tengah pada 25 Mei 1979 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002.

Perwira TNI AU asal Kebumen itu saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Personel Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Adapun bertindak selaku komandan kompi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) adalah Kapten Infanteri Xandy Dharwika Hutagaol. Ia lahir di Pematangsiantar pada 26 September 1991, merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 2014, dan berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini Hutagaol menjabat sebagai kepala Seksi Perencanaan Grup 1 Kopassus TNI AD.

Dalam upacara penurunan bendera merah putih tersebut, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Diketahui, Tim Paskibraka “Indonesia Bersatu” yang didaulat melaksanakan Upacara Penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih, sukses menjalankan tugasnya dengan khidmat dan lancar.

Bertugas sebagai pembawa baki Sang Merah Putih adalah Aliah Sakira, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang bersekolah di SMA Negeri 14 Makassar.

Prosesi penurunan bendera turut dijalankan oleh I Kadek Mentor Sad Ananta Wicaksana dari Provinsi Bali. Pelajar SMA Negeri 9 Denpasar tersebut dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8.

Sementara itu, tugas pengerek bendera diemban oleh Hilton Pratama Mantong dari Sulawesi Barat yang kini menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Mamuju.

Adapun peran pembentang bendera dijalankan oleh Muhammad Ghaalib Al Ghifari, pelajar SMA Kebangsaan asal Provinsi Lampung.

Tampilnya Tim Paskibraka “Indonesia Bersatu” sore itu menjadi simbol kuat semangat persatuan bangsa. Dari berbagai daerah di tanah air, generasi muda Indonesia memperlihatkan kebanggaan dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas negara.(Ant/P-1)