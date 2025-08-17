Link Live Streaming Upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Indonesia di Istana Merdeka dan IKN Hari Ini

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
UPACARA peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia secara nasional akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 10.00 WIB yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Tema tersebut menjadi visi bersama yang menegaskan pentingnya persatuan dan optimisme menuju Indonesia emas.
Logo resmi karya Bram Patria yang viral di media sosial menggambarkan semangat "Dimiliki Bersama, Dirayakan Bersama". Visual ini merepresentasikan kebanggaan kolektif seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang sejahtera.
Selain itu, upacara kemerdekaan juga akan berlangsung di Ibu Kota Negara (IKN) pada pagi hari sebelum upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta. Seluruh masyarakat dapat menyaksikannya dan merasakan khidmatnya detik-detik proklamasi hingga meriahnya karnaval malam, tanpa harus hadir langsung di lokasi melalui link live streaming resmi pemerintah.
Upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka akan dimulai pukul 10.00 WIB, sedangkan upacara penurunan bendera digelar pada pukul 17.00 WIB.
Bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia maupun luar negeri, pemerintah menyiapkan akses siaran langsung yang mudah dijangkau. Anda dapat menyaksikan jalannya upacara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta melalui layanan live streaming youtube Sekretariat Presiden pada link berikut ini: https://www.youtube.com/live/tH9dP9vMdX4?si=0cxEbCpjMH2eoHQp
Sementara itu, untuk upacara di IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Tahun lalu, ketika untuk pertama kalinya peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79digelar di IKN, upacara dipimpin langsung oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Anda dapat menyaksikan jalannya upacara HUT RI ke-80 di IKN melalui layanan live streaming. Upacara pengibaran bendera dimulai pukul 08.00 WITA, sedangkan upacara penurunan bendera digelar pada pukul 17.00 WITA. Berikut ini link live streaming upacara HUT RI ke-80 di IKN:
https://www.youtube.com/live/gZY2B1kjjcI?si=NuGA9dBIEk1NGxOu
https://www.metrotvnews.com/live
